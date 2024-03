Contre la guerre potentiellement mondiale et nucléaire de Macron et de l’UE-OTAN, union, action et résistance des travailleurs et citoyens de France ! c’est l’appel lancé par une pétition élaborée pour défendre résolument la paix

Aussi ruineux pour les finances publiques que périlleux pour la paix mondiale et pour l’avenir de la France, l’engagement croissant et « sans lignes rouges » de Macron aux côtés du régime de Kiev (un régime ouvertement nostalgique du massacreur pronazi et antisémite S. Bandera), plonge des millions de Français dans l’angoisse.

Quelles que soient les analyses en débat sur les causes du conflit en Ukraine (et les responsabilités en la matière de l’UE et de l’OTAN sont bien plus lourdes que ne le disent les médias), tout individu sensé comprendra qu’à notre époque, une guerre opposant directement la France, affiliée à l’UE-OTAN, à la Fédération de Russie, voire à son allié chinois (également en conflit stratégique avec Washington), ne peut que dégénérer en guerre mondiale nucléaire menaçant l’existence même de la population française, si ce n’est celle de l’humanité et du vivant sur Terre.

En outre cette orientation belliciste du gouvernement français ne peut que se traduire par d’insupportables difficultés supplémentaires pour les travailleurs en termes d’austérité économique frappantles services publics, les dépenses sociales, les retraites, l’indemnisation des chômeurs, les remboursements maladie, les salaires, etc. Tout cela est promis à d’énormes coups de rabot par Bruno Le Maire et par ses superviseurs de l’Union européenne.

C’est pourquoi les signataires de cet appel-pétition appellent les travailleurs et citoyens de France à :

– condamner l’orientation belliciste irresponsable et suicidaire de Macron et de tous ceux qui le suivent sans réfléchir ;

– réclamer l’argent pour les salaires, pas pour la guerre ;

– cesser les postures va-t-en-guerre, renouant ainsi avec l’idéal de paix de Jean Jaurès, de progrès social d’Ambroise Croizat (le créateur de la Sécurité sociale) ainsi qu’avec la politique de non-alignement sur les Etats-Unis qui était celle du Général de Gaulle.

– exiger le cessez-le-feu, la désescalade et le retour à la raison en Ukraine et au Proche-Orient, où se déroule un massacre génocidaire contre le peuple palestinien ;

– faire de la France un acteur central du camp de la paix sur tous les fronts d’un possible embrasement nucléaire mondial, de la Baltique à la Péninsule coréenne en passant par l’Asie du Sud et Taïwan.

Toute politique prenant le risque objectif de l’anéantissement de la France et d’une extermination de l’humanité constitue le plus grand crime possible et doit être combattue par toute personne sachant raison garder.

Partout, que se développe dans l’unité l’action pour la paix et pour la VIE !

Source: https://www.legrandsoir.info/