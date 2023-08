Il devient de plus en plus évident pour un nombre croissant de personnes en Occident que quelque chose a terriblement mal tourné avec le projet ukrainien. Les prédictions et les projections ne se sont pas réalisées et l’Occident ne semble pas savoir quoi faire. L’économie russe n’était pas un château de cartes comme on l’avait prédit, les armes russes n’étaient pas inférieures comme on l’avait prédit, les soldats et les commandants russes n’étaient pas incompétents comme on l’avait prédit, et la technologie russe n’était pas inférieure comme on l’avait prédit.

À certains égards, les Russes semblent même être supérieurs aux Occidentaux. Leurs armes sont efficaces et, dans de nombreux cas, elles sont carrément supérieures sur le plan technologique, comme le démontrent clairement leurs missiles hypersoniques, leurs systèmes SAM et leurs systèmes de guerre électronique. Leur économie semble étonnamment avancée et diversifiée et repose sur la création de richesses réelles plutôt que sur la financiarisation et l’endettement comme l’Occident. Leur pensée stratégique et tactique semble également fonctionner, alors que celle de l’Occident ne fonctionne manifestement pas.

Tout ce gâchis est souvent expliqué comme le résultat d’une erreur de calcul des élites occidentales, qui auraient sous-estimé la Russie et surestimé l’Occident. La situation est cependant bien pire que cela. Chaque jour qui passe révèle un peu plus l’impuissance de l’Occident et la situation devient carrément humiliante. À ce stade, le reste du monde secoue la tête ou se moque de l’Occident, de ses politiciens et de ses diplomates, sans parler de ses populations en folie.

Le dysfonctionnement de l’Occident est bien plus profond que la situation autour du projet ukrainien. Il est absolument partout. L’Occident ne sait pas faire de diplomatie en général, il ne peut pas gérer ses villes ou ses pays autrement qu’en les enterrant, ses projets de haute technologie échouent presque systématiquement, ses infrastructures s’effondrent, ses économies s’effritent et toutes les politiques publiques semblent avoir pour objectif final le suicide de la civilisation. Les mécanismes de contrôle de l’Occident sur le reste du monde s’effondrent également, notamment le dollar, les sanctions, les révolutions de couleur, les interventions militaires et les menaces. Rien ne semble fonctionner et tout ce que fait l’Occident semble aggraver la situation.

Toute personne rationnelle qui entend un dirigeant, un diplomate ou un «expert» occidental s’exprimer se pose la question suivante : «Est-ce qu’ils mentent ou sont-ils vraiment aussi incompétents et délirants ? La réponse est «les deux», mais le facteur d’incompétence est bien plus important que la plupart des gens ne peuvent l’imaginer.»

Pourquoi en est-on arrivé là ? Il est clair que la cause est bien plus profonde que la désindustrialisation de l’Occident ou les problèmes économiques en général. L’économie n’explique pas l’incroyable incompétence dont l’Occident a fait preuve avant et pendant la guerre en Ukraine.

Je dirais que la cause de ce désastre en cours est un grave problème structurel de l’Occident – que la Russie semble avoir largement évité. Ce problème structurel est une condition nécessaire au système occidental actuel et a été créé à dessein pour le mettre en place et le maintenir. Ce problème est le sujet de cet article, ainsi que le “mécanisme” qui le sous-tend. Il s’agit malheureusement d’un long article, mais le sujet l’exige.

Le capital humain et ses propriétés

La structure de pouvoir actuelle de l’Occident, fondée sur l’idéologie, exige catégoriquement que certains types de personnes occupent des postes d’influence et que d’autres soient mis à l’écart. Cela s’applique à tous les niveaux de l’échelle sociale, des enseignants de la maternelle aux professeurs d’université, en passant par les cadres d’entreprise, et jusqu’aux dirigeants de la société elle-même. Ce problème est la dégradation évidente et massive et la mauvaise répartition du capital humain en Occident.

Le capital humain peut être décrit comme la qualité de la main-d’œuvre d’une entreprise ou d’un pays, ou plus précisément comme le degré de compétence du groupe d’employés – la qualité de leur formation, la rapidité avec laquelle ils peuvent être formés, leur niveau d’éducation en général et la manière dont ils prennent des décisions. Afin de comprendre ce que signifie réellement la compétence, il convient de la définir plus précisément.

La compétence peut être décrite comme spécifique ou générale. Cette distinction est extrêmement importante et doit être comprise par toute personne qui tente de gérer le capital humain à petite ou grande échelle.

La compétence spécifique est la capacité à effectuer un certain type de travail. Il peut s’agir de menuiserie, de codage, de chimie, de médecine, de pilotage d’un avion de ligne, etc. Certains de ces types d’emplois peuvent nécessiter beaucoup de compétences, de formation et d’intelligence, mais leur point commun est que leur champ d’application est limité et clairement défini. Ils existent dans des limites claires, à l’écart des complexités et des imprécisions du monde en général. Chaque type de travail requiert certaines aptitudes innées chez la personne, ainsi que divers degrés de formation. Les gens, bien sûr, diffèrent beaucoup dans leur niveau de compétence spécifique dans chaque domaine.

La compétence générale ou de haut niveau est la capacité à effectuer un travail qui dépasse les limites clairement définies. Le champ d’application de ces types de travail se situe dans un “univers variable” complexe et peut être extrêmement vague et déroutant. Cela nécessite une capacité d’adaptation et de transfert de compétences entre différents types de travail. Cela s’applique également à l’application de l’expertise dans un domaine à un domaine complètement différent, comme l’application de la psychologie à l’économie ou de l’astrophysique à la science du climat.

Parmi les postes nécessitant des compétences générales ou de haut niveau, on peut citer les cadres d’entreprise, toutes sortes de planificateurs et d’administrateurs, les développeurs de produits, les inventeurs, les consultants et analystes de haut niveau, les chefs et planificateurs militaires, les diplomates, les juges, les dirigeants politiques, les scientifiques et théoriciens de haut niveau, pour n’en citer que quelques-uns.

Les types de travail à compétence spécifique et générale ne sont pas deux choses distinctes. On peut dire que les types de travail ou «emplois» vont d’une compétence presque entièrement spécifique à une compétence presque entièrement générale. Presque tous les types de travail comportent des éléments des deux, mais dans des proportions variables. Pour illustrer mon propos, je prendrai l’exemple d’une entreprise que je connais personnellement. Il s’agit d’une société de logiciels ayant plusieurs propriétaires, dont la plupart travaillent dans l’entreprise. L’un des propriétaires est un spécialiste des bases de données exceptionnellement compétent. Cependant, lorsqu’il participe à la prise de décision pour l’ensemble de l’entreprise, il devient un véritable problème. La structure de gestion de l’entreprise a dû être «modifiée» pour le neutraliser dans ce rôle, ainsi que dans quelques autres. Cet employé possède une compétence spécifique exceptionnelle, mais une compétence générale très médiocre. Il ne peut pas «transférer» ses compétences spécifiques en matière de bases de données vers des compétences permettant de faire évoluer l’entreprise vers l’avenir. Il ne peut tout simplement pas fonctionner de manière objective ou sensée en dehors de son travail dans la base de données.

Qu’est-ce qui fait que cet employé a si peu de compétences générales – ou plus précisément, qu’est-ce que la compétence générale ? La compétence générale requiert trois conditions nécessaires : a) une intelligence générale élevée (QI), b) la capacité d’être objectif, même dans des situations où le résultat de vos conclusions peut ne pas vous plaire, et c) la capacité de parvenir à des conclusions sans être influencé par d’autres (c’est-à-dire la pensée indépendante). Ces deux dernières conditions résultent directement de la manière dont le cerveau humain interagit avec l’environnement. Le mécanisme sous-jacent est trop compliqué pour être décrit ici, mais on peut dire, de manière simpliste, que la relation de l’homme avec la réalité va de l’émotion extériorisée/subjective à l’introspection/objective. Cette variable, comme tous les traits évolutifs, compris le QI, est normalement distribuée. Cela a des implications assez troublantes qui peuvent être difficiles à comprendre pour certaines personnes.

Examinons tout d’abord le QI, ou intelligence générale. Pour être en mesure d’effectuer un travail sérieusement compliqué ou de suivre un véritable programme universitaire, il faut un QI d’environ 125. Seuls 5 % environ de la population occidentale ont ce QI ou un QI supérieur. Cela signifie que le réservoir de personnes potentiellement très compétentes est très restreint au départ. Même si nous retenons un QI de 115, qui est suffisant pour la plupart des travaux semi-compliqués, le groupe potentiel ne représente que 16 % de la population.

Examinons maintenant les autres variables, à savoir l’objectivité et l’indépendance d’esprit. Ces deux variables sont corrélées et nous les traiterons, pour des raisons de commodité, comme la même variable ou le même trait, même si ce n’est pas le cas. Elles sont réparties normalement, un peu comme le QI, la plupart se situant au milieu et un peu moins aux extrêmes, dans les deux sens. D’un côté de la répartition, on trouve des personnes qui, pour dire les choses crûment, sont incapables de réfléchir objectivement à toute question susceptible d’interagir avec leurs opinions personnelles sur quoi que ce soit. Elles peuvent être compétentes dans un domaine limité qui est «neutre» pour elles (comme les bases de données), mais qui n’implique rien d’autre. Elles ne peuvent pas diriger une entreprise dans un environnement concurrentiel, si ce n’est pour la ruiner. Elles ne peuvent pas diriger une ville, un pays, une campagne militaire, une économie, ou quoi que ce soit qui nécessite une compétence générale, sauf à les mettre à terre, quelle que soit leur intelligence. Ces personnes ne sont manifestement pas aptes à occuper des postes de compétence générale ou de haut niveau.

Quelle est donc la proportion de la population qui est suffisamment objective et indépendante d’esprit pour être apte à occuper ces emplois ? C’est difficile à déterminer, mais il est clair que c’est au maximum 50 % de la population. En réalité, c’est beaucoup moins, mais soyons généreux et disons que c’est 30 %. Qu’est-ce que cela signifie ?

Le QI et l’objectivité/la pensée indépendante sont quelque peu corrélés, mais supposons qu’ils ne le soient pas. Disons que nous disposons d’un groupe de personnes potentiellement objectives et rationnelles de 30 % et d’un groupe de personnes ayant un QI de 125 de 5 %. Cela signifie que le groupe de personnes ayant des compétences générales de haut niveau représente 5 % de 30 %, soit 1,5 % de la population.

Si nous sommes vraiment généreux et supposons que 50 % de la population est objective et rationnelle et qu’un QI de 115 est suffisant pour ces emplois, alors nous avons 16 % de 50 %, ce qui représente un groupe de 8 % de la population.

On ne saurait trop insister sur l’importance de ce point. Ce groupe, que nous le définissions comme 1,5 % ou 8 % de la population, est extrêmement précieux. Il s’agit essentiellement du seul groupe de la société capable d’évaluer de manière fiable des situations complexes et de prendre les décisions rationnelles qui s’ensuivent. Sans lui, la société technologique moderne ne peut tout simplement pas être construite ou maintenue, et encore moins progresser. Permettez-moi de reformuler ceci : si nous n’identifions pas et n’utilisons pas ce groupe, nous ne pourrons pas faire fonctionner nos sociétés compliquées autrement qu’en les réduisant à néant.

La purge occidentale de la compétence

La société occidentale moderne est, du point de vue de la gouvernance, idéologiquement motivée et idéologiquement contrôlée. Elle est poussée dans une direction idéologique très clairement définie, sous la houlette de l’Union européenne et de l’actuelle administration américaine. Cette idéologie n’est pas le sujet de cet article, mais elle est visible partout par toute personne rationnelle et indépendante. Pour les curieux non informés, un bon point de départ est le site web de l’organe de décision de l’UE, le Forum économique mondial.

Afin d’atteindre ces objectifs idéologiques pour l’Occident, deux choses doivent se produire : a) les bonnes personnes doivent être mises au pouvoir à tous les niveaux de la société et b) tout élément perturbateur doit être éliminé ou supprimé. Étant donné que tous les objectifs idéologiques ont tendance à être plus ou moins en conflit avec la réalité, il n’y a pas de groupe plus perturbateur pour eux que celui qui opère de manière objective et indépendante. Les personnes de ce type ne peuvent tout simplement pas être autorisées à occuper des postes de pouvoir et, si elles doivent l’être, elles doivent se taire et/ou être forcées à suivre la ligne de conduite.

Le groupe objectif/rationnel/compétence générale, qu’il représente 1,5 % ou 8 % de la population, devient alors un problème plutôt qu’une ressource. C’est exactement la situation de l’Occident aujourd’hui.

Nombreux sont ceux qui ont remarqué que la méritocratie a été systématiquement abandonnée en Occident et que le lien entre compétence et récompense a été rompu dans des pans entiers de l’économie – et presque totalement au sein du gouvernement. Ce que peu de gens semblent réaliser, c’est qu’il s’agit d’une nécessité pour atteindre les objectifs idéologiques de l’Occident. Les compétences de haut niveau ne peuvent pas être encouragées parce qu’elles constituent une menace. Elles ne peuvent donc pas être récompensées.

Pour illustrer cela, voyons ce qui se passe lorsqu’un membre des 1,5 % est autorisé à acquérir un pouvoir important. Elon Musk est un homme intelligent, avec un QI de 150 ou plus. Il est également très objectif et réaliste dans ses évaluations, et c’est un penseur indépendant. Le fait qu’il possède et dirige Twitter/X constitue un problème majeur pour les objectifs idéologiques occidentaux. La liberté d’expression est une menace évidente pour toute idéologie et, pour remuer le couteau dans la plaie, Musk a rabaissé les gardiens de l’idéologie chez Twitter en se moquant d’eux, puis en les licenciant tous et en ne gardant que les plus compétents. Cela ne peut pas durer et nous pouvons déjà voir la réponse. L’UE prévoit de recourir à la force pour mettre fin à cet affront à l’idéologie et pourrait même bloquer Twitter en Europe. Le champion de l’idéologie (et suspecté d’être un robot-lézard) Mark Zuckerberg a même été chargé de préparer une copie idéologiquement pure de Twitter en guise de réponse – mais il semble que cela ait échoué. Nous attendons avec impatience d’autres réponses, qui peuvent aller de l’intervention juridique à des actions plus «directes», et qui seront très probablement dirigées contre Musk personnellement.

La reconfiguration de l’éducation occidentale

Comme indiqué précédemment, deux choses doivent se produire pour que les objectifs idéologiques deviennent réalité : Les bonnes personnes doivent être promues et les mauvaises doivent être supprimées. Ce processus d’élévation/suppression est devenu l’objectif principal du système éducatif occidental, de la maternelle à l’université. Si nous regardons ce que le système éducatif a fait, cela devient extrêmement évident. En voici quelques exemples :

L’évaluation des compétences est systématiquement dégradée pour éviter la comparaison entre les compétents et les incompétents. Les examens sont abandonnés au profit de «projets» constants et les étudiants travaillent en groupes pour que les incompétents puissent se cacher. Les écoles évitent autant que possible de tester directement l’individu – et donc de le comparer aux autres. Les personnes compétentes ne doivent pas être encouragées et, dans la mesure du possible, elles ne doivent pas se rendre compte qu’elles sont au-dessus des autres.

Les universités fondent de plus en plus l’admission sur d’autres critères que la compétence, y compris des quotas basés sur des variables non liées à la compétence. La méthode de sélection la plus insidieuse est la “dissertation personnelle” que les candidats doivent soumettre – et qui est parfois même plus importante que les notes. Tous les candidats savent que plus ils font preuve de vertu dans leur rédaction, plus ils ont de chances d’être admis. Sur la base de cette dissertation, les universités peuvent sélectionner les candidats idéologiquement purs – ce qui est le seul but de l’exigence de rédaction au départ.

Presque toutes les matières académiques passent de l’objectif au subjectif pour aider l’étudiant irrationnel et incompétent. Cela s’applique même aux matières difficiles telles que les mathématiques, où aujourd’hui 2+2 n’est pas nécessairement égal à 4. Même l’intelligence est désormais subjective et les stupides peuvent être aussi malins que les intelligents – ce n’est qu’une question de perspective, d’outils de mesure appropriés et d’inventions idiotes telles que l’”intelligence émotionnelle”.

Presque toutes les matières ont été rendues plus faciles qu’auparavant pour aider les étudiants incompétents et même des domaines cruciaux comme la médecine diplôment aujourd’hui des personnes totalement incompétentes et paumées – à grande échelle. Cet abaissement systématique des normes a également pour effet de désintéresser les étudiants intelligents et rationnels. Un étudiant intelligent obtient des résultats de plus en plus élevés par rapport aux autres à mesure que la matière devient plus difficile. Si la matière est facile ou inintéressante, il tombera dans la médiocrité – ce qui est en partie l’objectif de l’abaissement des normes au départ.

Les disciplines susceptibles de constituer une menace pour l’irrationalité de l’idéologie ont été massivement subverties et corrompues. Cela s’applique à plusieurs domaines, mais en particulier à la psychologie et à l’histoire, qui, dans leur forme correcte, constitueraient une menace massive pour les objectifs idéologiques occidentaux. La psychologie a été transformée en une abomination presque méconnaissable, et l’histoire n’est plus que mensonges de nos jours.

De fausses disciplines ont été inventées de toutes pièces dans le but de former des idéologues purs sans qu’il soit nécessaire de faire preuve de compétence, d’intelligence ou d’un quelconque lien avec la réalité. On trouve ces disciplines dans les listes des «diplômes universitaires les plus inutiles» sur Internet, mais c’est un malentendu. Ces diplômes ne sont pas du tout inutiles : ils élèvent les idéologiquement purs dans la société en leur accordant une «certification» universitaire. Cette certification justifie qu’on leur confie des postes importants dans la société.

La société occidentale, en général, a abandonné la rationalité et l’a remplacée par le subjectivisme (officiellement désigné sous le nom de “post-modernisme”). L’objectif n’est pas seulement de former et de faire progresser les idéologues purs, mais d’utiliser le subjectivisme comme outil d’oppression contre le groupe 1.5/8 et la partie rationnelle de la population en dehors de ce groupe. La meilleure façon de supprimer une personne rationnelle est de la soumettre à une existence d’irrationalité totale et constante. Il s’agit essentiellement d’un détournement cognitif à l’échelle de la civilisation, dirigé contre le groupe rationnel dangereux.

Pendant que le groupe rationnel dangereux est supprimé et subverti, les «leaders de demain» idéologiquement purs sont endoctrinés plutôt qu’éduqués, reçoivent des certifications universitaires plutôt que de vrais diplômes, et enfin se voient offrir une quantité inépuisable de faux emplois bien rémunérés dans les secteurs privé et public. Ce groupe idéologiquement pur et bien rémunéré devient alors la base du pouvoir du nouveau système idéologique.

La migration ascendante des incompétents

L’objectif de cette intervention délibérée dans le système éducatif est de créer ce que l’on pourrait appeler un «modèle de migration» dans la société, basé sur le (manque de) compétence et la pureté idéologique. Les bonnes personnes doivent être placées aux bons postes et dans les bons emplois, et puisqu’elles sont incompétentes, il faut gérer cela pour elles. Une fois qu’elles ont quitté l’école avec leurs diplômes, le gouvernement et le secteur privé prennent le relais et les poussent activement vers le haut, tout en éloignant le redoutable groupe 1.5/8 de l’influence et des emplois bien rémunérés.

Deux développements en Occident ont été des aubaines pour ces efforts : l’externalisation de la production occidentale vers l’Asie et l’abolition virtuelle de la concurrence dans le secteur entrepreneurial. Cela a considérablement réduit le niveau de complexité de l’économie occidentale et, par conséquent, le besoin du groupe 1.5/8. Lorsque la plupart des entreprises offrent des services dans un environnement protégé, elles ont beaucoup moins besoin de personnel de haut niveau/rationnel, alors que dans une «économie réelle», ces personnes ne peuvent tout simplement pas être mises à l’écart. En outre, lorsqu’on peut faire fonctionner une fausse économie basée sur le statut de réserve du dollar, on peut également faire fonctionner une fausse société dirigée par des incompétents.

Examinons de plus près comment cette migration ascendante des personnes idéologiquement pures est gérée après l’obtention de leur diplôme universitaire – et comment le groupe 1.5/8 est systématiquement bloqué. Cinq méthodes principales sont employées, qui forment ensemble un processus de prise de contrôle à long terme de la société. Ces méthodes sont les suivantes :

Filtrage dans le secteur public – Ceci décrit le processus de sélection d’un emploi dans le secteur public. Au départ, c’est la méthode du «pied à l’étrier» qui est utilisée. Quelques politiciens et bureaucrates idéologiquement purs se positionnent au sein du système et commencent à contrôler les personnes embauchées. Ce contrôle s’accroît de manière exponentielle au fil des décennies, à mesure que de plus en plus de puristes accèdent aux leviers du pouvoir. Actuellement, le processus est si manifeste qu’il commence à s’exprimer dans les documents de politique de recrutement – comme l’exemple récent du gouvernement britannique qui exclut les «hommes blancs» des postes de pilotes de chasse. L’Occident a presque entièrement réussi à exclure le groupe 1.5/8 des postes du secteur public en utilisant cette méthode – y compris ses forces armées.

Bourrage du secteur public – À mesure que le processus de filtrage du secteur public progresse, les puristes à l’intérieur du système commencent à créer de plus en plus de postes pour leurs confrères puristes. De nouveaux départements sont créés, des groupes de travail et des comités apparaissent, et le secteur public s’élargit. Les entreprises publiques, telles que les entreprises de services publics, les hôpitaux et les écoles, sont également souvent utilisées comme unités de stockage pour un grand nombre de personnes idéologiquement pures. C’est extrêmement évident en Occident. Chaque loi ou initiative inutile nécessite de plus en plus de personnes – et ces personnes sont toutes soigneusement sélectionnées.

Création d’emplois par décret – Cette méthode est destinée au secteur privé, ainsi qu’au secteur semi-public. Les puristes du gouvernement commencent à créer de nouvelles lois et normes que toutes les entreprises doivent respecter. Celles-ci sont justifiées par la «bonté» et concernent généralement l’environnement, l’égalité, la sécurité, etc. Cela crée un grand nombre de postes au sein des entreprises privées qui sont taillés pour les puristes idéologiques – en particulier dans les fonctions de soutien telles que les ressources humaines, les fonctions de conformité et autres. Cela permet de mettre le «pied dans l’étrier» dans le secteur privé et donne aux puristes l’accès aux leviers de pouvoir, comme ils l’ont déjà dans le secteur public.

Filtrage dans le secteur privé – Comme les puristes ont eu accès au secteur privé – en particulier aux ressources humaines (qui sont le cheval de Troie habituel des puristes dans les entreprises privées) – ils commencent à filtrer les nouvelles recrues exactement de la même manière que le secteur public. Comme dans le secteur public, ce processus de filtrage devient de plus en plus évident. Un grand nombre d’entreprises précisent désormais dans leurs offres d’emploi les groupes qui ne seront pas embauchés. Comme elles ne peuvent pas dire ouvertement «nous n’embauchons pas de penseurs intelligents et indépendant», elles utilisent généralement les «hommes blancs» comme substitut de ce groupe pour une raison ou une autre. Ce groupe est considéré comme une menace particulière, même si vous pouvez être sûr que toute personne qui ne suit pas le programme sera licenciée, quel que soit son sexe ou la couleur de sa peau.

Bourrage du secteur privé – Peu après avoir racheté Twitter, Elon Musk a licencié environ 80 % des employés de l’entreprise. Ces 80 % représentaient le taux de bourrage du secteur privé de l’entreprise – un taux assez élevé. Les entreprises, en particulier dans les secteurs qui peuvent influencer l’opinion publique – mais pas uniquement – créent de plus en plus un grand nombre de postes qui sont soit totalement superflus, soit destinés à des opérations d’influence contre le public.

Ces méthodes de filtrage et de bourrage sont les principaux mécanismes qui ont été utilisés pour la prise de contrôle des sociétés occidentales par les idéologues purs. Il existe d’autres mécanismes, tels que la GSE, le filtrage par certaines banques et certains fonds d’investissement de ceux qui obtiennent un financement et de ceux qui n’en obtiennent pas, ainsi que l’immigration incontrôlée conçue par les idéologues purs, qu’ils considèrent comme une continuation du processus de migration interne. Cependant, tout cela dépasse le cadre de cet article.

Les idéologues purs ont systématiquement accédé à presque tous les postes de pouvoir dans le secteur public et dans une grande partie du secteur privé – et la situation dans le secteur privé reflète de plus en plus celle du secteur public en ce qui concerne les pratiques d’embauche et le bourrage des employés. Le groupe dangereux des 1,5/8 est tenu à l’écart par tous les moyens, avec beaucoup de succès. La base de pouvoir de l’idéologie est fermement en place.

Ce programme de migration des emplois n’a pas été bon marché. Des millions d’emplois inutiles coûtent de l’argent et il est clair qu’une part importante de la dette publique occidentale peut être attribuée à ce programme, un fait qui ne semble pas avoir été remarqué par beaucoup de gens.

Les conséquences

La principale chose à comprendre est que les sociétés et les économies occidentales ont été placées sur une base idéologique. La productivité, la compétitivité, la technologie et la science ne sont tout simplement plus des priorités en Occident. Expliquer les conséquences de ce processus pour l’Occident nécessiterait de nombreux articles, voire un livre de plusieurs centaines de pages. Citons tout de même quelques exemples.

La crise inversée des compétences – L’objectif de tout ce projet a été de placer les personnes idéologiquement pures à tous les postes de pouvoir et à tous les niveaux de la société. Dans une société normale et compétitive, ces postes sont occupés par le groupe hautement compétent des 1,5/8. Le processus est aujourd’hui presque achevé, la plupart des postes de pouvoir étant occupés par des personnes idéologiquement pures. Certaines de ces personnes ont un QI élevé, mais elles ne sont ni objectives ni indépendantes. L’idéologie à laquelle elles doivent souscrire est tout simplement incompatible avec ces qualités. Cette situation a de graves conséquences.

Rappelez-vous que les postes de pouvoir et d’influence sont plus susceptibles d’exiger une compétence générale que les autres postes (par opposition à une expertise spécifique). Plus le pouvoir est grand, plus le poste exige une connaissance générale. Les personnes qui occupent ces postes sont aujourd’hui sélectionnées en fonction de leur ferveur idéologique et de leur fiabilité – donc plus on monte dans la hiérarchie, plus les personnes qui occupent ces postes sont idéologiquement enthousiastes. Cela signifie que les personnes les moins objectives et les moins indépendantes occupent les postes qui requièrent le plus d’objectivité et d’indépendance d’esprit. Par conséquent, en Occident, l’incompétence devient de plus en plus fréquente au fur et à mesure que l’on monte en grade. Comme l’a dit quelqu’un, «un général est un colonel incompétent». On peut le constater absolument partout, sauf dans certaines entreprises privées qui ont résisté. Ces exceptions sont bien sûr examinées en ce moment même.

Le deuxième problème est que bon nombre des personnes irrationnelles/subjectives qui détiennent tout le pouvoir ont un QI raisonnablement élevé. Cela peut sembler être un point positif, mais cela présente un inconvénient majeur. Les personnes irrationnelles/subjectives à QI moyen ou élevé sont les plus faciles à manipuler. Les raisons de ce phénomène sont complexes et doivent être abordées dans un autre article, mais cela signifie que les dirigeants occidentaux sont non seulement les plus incompétents qui soient par rapport aux exigences de leur fonction, mais aussi les plus malléables et les plus délirants.

La crise des coûts et de la dette – La migration des personnes idéologiquement pures vers le pouvoir idéologique et les positions d’influence a créé des millions d’emplois dans les sociétés occidentales qui ne créent aucune valeur. Ces emplois sont beaucoup plus nombreux et répandus que la plupart des gens ne le pensent, et je ne serais pas surpris si quelque chose comme 20 à 30 % de l’ensemble de la main-d’œuvre de l’Occident pouvait être licencié sans aucun effet négatif. En fait, l’effet serait positif, surtout si l’on pouvait faire travailler ces personnes dans les emplois (le plus souvent subalternes) de l’économie réelle pour lesquels elles sont aptes.

La désindustrialisation a été accusée d’être à l’origine des niveaux d’endettement et des charges fiscales extrêmes de l’Occident. C’est vrai dans une certaine mesure, mais le maintien de ce groupe gigantesque d’incompétents dans leurs emplois fictifs fait également peser un fardeau très lourd sur l’Occident. Les sociétés occidentales sont désormais totalement non viables et ne peuvent être gérées sans une augmentation constante de la dette.

La crise de la concurrence – Cette crise peut être expliquée par l’exemple suivant : Supposons que trois entreprises détiennent ensemble 100 % des parts de marché dans un secteur donné. Il n’y a pas de véritable concurrence entre elles et tout le monde peut se détendre car les clients ne peuvent aller nulle part ailleurs. Ces entreprises peuvent s’en tirer avec une incompétence absolue à tous les niveaux, y compris au niveau de la direction. Elles n’ont pas besoin de penser à l’efficacité, à la sécurité, à la productivité ou aux coûts, sauf sur leurs sites web et dans leurs rapports annuels. Cependant, si un concurrent avec des employés compétents parvient à s’infiltrer dans le secteur, ces trois entreprises iront dans le mur. Il y aura une énorme crise et une ou plusieurs d’entre elles feront probablement faillite.

C’est exactement ce qui se passe actuellement dans les économies occidentales. Le monopole et l’oligopole sont la règle et l’objectif principal de la plupart des grandes entreprises occidentales est d’empêcher quiconque d’infiltrer leur secteur – généralement en corrompant les régulateurs ou en achetant la concurrence. C’est une nécessité, car un grand nombre d’entreprises occidentales sont aujourd’hui dirigées par des cadres incompétents et bourrées de personnes incompétentes, en particulier dans les fonctions de soutien et de gestion. Les mots immortels de l’employé anonyme de Boeing à propos du 737 MAX s’appliquent à la plupart des grandes entreprises occidentales : «cet avion est conçu par des clowns qui, à leur tour, sont supervisés par des singes». Les entreprises occidentales ne sont plus compétitives. Elles ne peuvent pas rivaliser avec les entreprises chinoises aujourd’hui et bientôt elles ne pourront plus rivaliser avec les entreprises en général en dehors de l’Occident. Elles ne peuvent tout simplement pas fonctionner autrement qu’à l’intérieur d’un espace économique sécurisé. En fait, la situation est telle que les Chinois font déjà le vrai travail pour beaucoup d’entre elles et que la délocalisation du travail est problématique en raison (surprise !) de la dégradation du capital humain en Occident causée par la réorientation de son système éducatif.

Cela vaut également pour les sociétés occidentales dans leur ensemble. La totalité des classes dirigeantes et diplomatiques de l’Occident ne sont plus compétitives par rapport au reste du monde pour exactement ces raisons. Elles sont dépassées par les Chinois, les Russes, les Indiens et tous les autres à chaque tournant. Même les dirigeants africains sont désormais plus compétents que les dirigeants occidentaux. Ils ont toujours pris des décisions plus favorables à leurs peuples que les dirigeants occidentaux – depuis quelques années en tout cas.

La crise de la complexité – Plus haut dans cet article, j’ai indiqué que le groupe des 1,5/8 est extrêmement précieux pour les sociétés modernes et que, sans lui, les sociétés modernes compliquées ne peuvent être gérées. En Occident, ce groupe a été largement mis à l’écart et une bonne partie d’entre eux ne s’intéresse même plus à l’enseignement universitaire. Mais la situation est encore pire. La reconfiguration du système éducatif et la rupture entre la compétence et la récompense sur le marché du travail ont fondamentalement changé le processus de prise de décision qui sous-tend le choix de l’enseignement universitaire. Pourquoi étudier l’ingénierie (qui est difficile) alors que vous pouvez obtenir un emploi encore mieux rémunéré avec un diplôme en psychologie (qui est facile de nos jours) ? La reconfiguration du système éducatif occidental a modifié la structure des récompenses, encourageant les jeunes à poursuivre des études faciles et inutiles, simplement parce que le «système» leur fournira des emplois.

Cette situation a déjà provoqué une crise majeure dans les sociétés occidentales, en particulier aux États-Unis. La «maintenance» d’aspects complexes de la société américaine nécessite un grand nombre d’ingénieurs et de personnes ayant reçu une formation dans ce domaine. Cette maintenance est aujourd’hui défaillante et repose en grande partie sur des ingénieurs étrangers formés dans les universités américaines. Voyez-vous, pourquoi les Américains feraient-ils des études d’ingénieur dans un système qui ne les récompense pas ? Si la Chine et l’Inde pouvaient, d’une manière ou d’une autre, rappeler leurs ingénieurs et d’autres personnes ayant reçu une formation solide aux États-Unis, le système américain ne pourrait probablement pas être maintenu, et encore moins amélioré. La situation va s’aggraver progressivement et nous atteindrons bientôt un point où les systèmes complexes qui soutiennent la société ne pourront plus fonctionner. Cela nécessitera une sorte de «réinitialisation» vers une société moins complexe, avec moins de prospérité bien sûr.

Il existe bien d’autres crises que ces quatre-là, mais je ne voudrais pas passer pour un alarmiste en en énumérant d’autres.

La Russie et l’avenir

Qu’en est-il de la Russie ? Tout d’abord, des signes évidents montrent que les Russes ont compris ce qui se passe à l’Ouest et qu’ils en tirent des leçons. Récemment, ils ont quitté le «processus de Bologne», un système européen de standardisation de l’enseignement. Le système de Bologne a pour objectif explicite de diluer l’éducation dans les États membres, de mettre en place des certifications plutôt que de véritables diplômes et de remplir les sociétés européennes d’«experts» mal formés et généralement incompétents qui suivent le consensus, quoi qu’il arrive. Les Russes ont considéré ce système comme une menace pour leur pays, ce qu’il est, et sont revenus, du moins en partie, au système soviétique plus ancien et plus dur.

Deuxièmement, les Russes semblent procéder à des purges des incompétents et des corrompus au sein des structures de l’État, y compris l’armée. La méritocratie semble être à l’ordre du jour, un concept radical de nos jours. Les Russes considèrent très probablement que ces efforts sont essentiels à la pérennité de leur État et de leur nation – et ils ont raison.

La situation en Chine est à peu près la même et il semble que le reste du monde non occidental soit en train de s’y mettre. N’oubliez pas que l’un des résultats du récent sommet Russie-Afrique a été un effort d’éducation organisé par la Russie en Afrique. Je doute que des études sur les conditions des femmes fassent partie de ce programme.

Le conflit actuel entre l’Occident et la Russie – et de plus en plus entre l’Occident et le reste du monde – devient un conflit entre les incompétents et les irrationnels et les compétents et les rationnels. Le résultat est évident – mais que se passe-t-il lorsqu’une personne irrationnelle acculée au pied du mur a accès à des armes nucléaires ? C’est ce que tout le monde peut imaginer.

En plaçant ses sociétés sur une base idéologique, l’élite occidentale s’est mise au pied du mur. Elle ne peut pas être compétitive, elle ne peut pas développer ses économies ou ses sociétés, et elle ne peut pas revenir en arrière. Pour résoudre les problèmes de l’Occident, il faudra un renouveau économique, où une économie réelle remplacera l’actuelle fausse économie de services financiarisée. Cela ne peut se faire sans placer le groupe détesté des 1,5/8 à des postes de pouvoir. Par conséquent, cela ne se fera pas tant que la classe dirigeante occidentale actuelle sera au pouvoir. Les sociétés occidentales ne survivront pas à une relance économique dans leur configuration idéologique actuelle. Le conflit est donc la seule option qui reste à la classe dirigeante pour s’accrocher au pouvoir.

Source : Gaius Baltar

