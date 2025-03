Poutine sur un éventuel cessez-le-feu en Ukraine : «Nous y sommes favorables, mais avec des réserves»

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré lors d’une conférence de presse avec son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko qu’il était favorable à une trêve de 30 jours en Ukraine, mais il a insisté sur la nécessité d’éclaircir d’abord certaines modalités, en particulier sur le sort des forces ukrainiennes isolées dans la région de Koursk.

Le président russe Vladimir Poutine s’est exprimé sur la possibilité d’un cessez-le-feu en Ukraine lors de la conférence de presse à l’issue de ses entretiens à Moscou avec son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko. Il s’est dit ouvert à cette idée, tout en précisant que plusieurs questions restaient à clarifier.

«Nous y sommes favorables, mais avec des réserves. Quelles réserves ? Tout d’abord, qu’allons-nous faire avec la zone d’incursion ukrainienne dans la région de Koursk ? Si nous instaurons un cessez-le-feu de 30 jours, qu’est-ce que cela veut dire ? Que tous ceux qui s’y trouvent partiront sans avoir à se battre ? Sommes-nous censés les laisser partir après qu’ils ont commis toute une série de crimes contre la population civile ? Ou bien les dirigeants ukrainiens leur donneront-ils l’ordre de déposer leurs armes, de se rendre en tant que prisonniers de guerre ? Comment cela se passera-t-il ? Ce n’est pas clair», a-t-il indiqué.

Le président russe a également soulevé plusieurs interrogations concernant les intentions réelles de Kiev en cas de trêve. Vladimir Poutine s’interroge ainsi sur l’utilisation d’une période de cessez-le-feu par les autorités ukrainiennes : «Ces 30 jours seront utilisés pour faire quoi ? Pour permettre la poursuite de la mobilisation forcée ? Pour permettre l’acheminement d’armes là-bas ? Pour permettre la formation des unités nouvellement mobilisées ?» Il s’est aussi demandé : «Qui donnera les ordres de cesser le feu [en cas de trêve entre la Russie et l’Ukraine] ? Quelle valeur auront ces ordres ?»

Malgré ces réserves, le chef d’État russe s’est toutefois montré favorable à la proposition de trêve, soulignant que celle-ci devrait nécessairement aboutir à une paix durable et résoudre les causes profondes de la crise actuelle.

Concernant l’incursion ukrainienne dans la région de Koursk, Vladimir Poutine a précisé que les forces ukrainiennes présentes étaient désormais complètement isolées : «Le groupement qui a pénétré sur notre territoire est isolé. Il s’agit d’un isolement complet et entièrement sous le contrôle de l’artillerie. […] Si dans les prochains jours ils se retrouvent physiquement bloqués, absolument personne ne pourra ressortir. Ils n’auront que deux possibilités : se rendre ou mourir. Dans ces conditions, il me semble que la partie ukrainienne aurait tout intérêt à parvenir à un cessez-le-feu d’au moins 30 jours, et nous y sommes favorables». Le président a souligné que l’armée russe poursuivait actuellement son offensive sur tout le front et pas que dans la région de Koursk.

De son côté, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a conclu en soulignant l’importance cruciale d’un éventuel accord entre Moscou et Washington, estimant que cela aurait des conséquences significatives pour l’Europe et l’Ukraine : «Si la Russie et les États-Unis parviennent à un accord, l’UE et l’Ukraine seront dans le pétrin».

Source: https://rtenafrique.tv/

