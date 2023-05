L’AGENCE RUSSE ROSOBORONEXPORT CONSOLIDE SON PARTENARIAT AVEC LES PAYS AFRICAINS AMIS

Le prochain sommet Russie-Afrique sera organisé à Saint-Pétersbourg prévu du 26 au 29 juillet 2023. Moscou a envoyé des invitations à tous les pays du continent, ne fermant la porte à personne, au contraire des États-Unis qui se montrent souvent plus sélectifs pour leur traditionnel sommet États-Unis-Afrique. Des dizaines de pays ont d’ores et déjà déclaré qu’ils se rendraient au sommet Russie-Afrique, A noté en mai auprès du média Russe Sputnik, l’ambassadeur russe Oleg Ozerov. « Les confirmations continuent de se fait actuellement. Et du continent africain se sont plaints de pressions occidentales tentant de les dissuader de participer au prochain sommet Russie-Afrique » a déclaré Nikolaï Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité de Russie. De plus, le continent se tourne vers Moscou pour se protéger des révolutions de couleurs.

Or, Plusieurs pays africains se sont en effet plaints de pressions visant à les décourager de participer à la rencontre, comme l’a affirmé Nikolaï Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité de Russie. Selon ses déclarations Ces pays africains ont déclaré que Washington et ses alliés les avaient aussi découragés de se rendre à la dernière réunion sur la sécurité internationale, qui se tient actuellement à Moscou, a ajouté le responsable russe. « Ceux avec qui nous avons parlé, nous ont dit : Lorsque nous voulons venir vous voir, des représentants des États-Unis et d’autres pays occidentaux nous expliquent : Vous n’avez pas besoin de faire ça, vous n’avez pas besoin d’aller à cette réunion ou au sommet Russie-Afrique », a ainsi déclaré Nikolaï Patrouchev.

Le sommet en question devrait donner un nouvel essor aux projets dans le domaine technico-militaire, selon le directeur de l’agence d’exportation d’armements russe, Rosoboronexport. L’agence russe d’exportation d’armements Rosoboronexport, qui fête aujourd’hui ses 70 ans, est prête à resserrer les liens avec le continent africain, a déclaré le lundi 22 mai son patron, Alexandre Mikheïev. L’intervenant a apprécié les relations d’affaires fiables avec les partenaires africains et a accordé une grande importance à leur futur développement. Il a tenu à souligner l’intention de Rosoboronexport de ne cesser de développer le partenariat durable avec les pays du continent africain. « La Russie ne cessera pas d’apporter son aide aux pays africains dans leur développement, la croissance de leur potentiel économique et du bien-être des citoyens ainsi que dans la défense de leurs intérêts nationaux. Dans les conditions d’un monde multipolaire, l’Afrique reste notre fiable partenaire et allié. Nous sommes prêts à une coopération équitable, à la réalisation des projets les plus audacieux dans le domaine militaro-technique », a appuyé le responsable.

Le 2e sommet Russie-Afrique, qui aura lieu du 26 au 29 juillet à Saint-Pétersbourg, donnera une nouvelle impulsion au développement des relations bilatérales. Ce sommet est orienté sur l’essor des contacts entre la Russie et les pays africains sur plusieurs axes et secteurs d’activités. « Notre agence se consacre au partenariat avec les pays amicaux de la Russie qui forment une majorité dans le monde. Nous coopérons de près avec les pays de la région Asie-Pacifique et d’Amérique Latine. Les pays du Proche-Orient, de la Communauté des États indépendant (CEI), des membres de l’Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC) manifestent un grand intérêt pour les armes russes », a-t-il l’orateur.

A ce sujet l’on indique que Le président russe Vladimir Poutine a affirmé l’intérêt de la Russie à renforcer la coopération avec les pays arabes, soulignant l’importance de construire un système juste basé sur les principes de la multipolarité. Dans un télégramme qu’il a adressé aux participants au sommet arabe qui s’est tenu récemment dans la ville saoudienne de Djeddah, Vladimir Poutine a déclaré que «la Russie attache traditionnellement une grande importance au développement de relations amicales et d’une coopération de partenariat constructive avec les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, y compris dans le cadre du dialogue avec la Ligue des États arabes afin de répondre efficacement aux menaces et aux défis auxquels l’humanité moderne est confrontée». «Nous sommes déterminés à continuer de soutenir les efforts collectifs pour une solution pacifique aux problèmes régionaux, y compris les crises au Soudan, au Yémen, en Libye et en Syrie, dans le respect de la souveraineté des États et des dispositions existantes du droit international», réitérant la position de son pays appelant à la mise en œuvre des résolutions des Nations Unies concernant la situation dans les territoires palestiniens occupés, Poutine a conclu en disant : «Continuer à étendre la coopération multiforme entre la Russie et les pays arabes répond pleinement à nos intérêts communs et va dans le sens de la construction d’un système de relations internationales plus juste et démocratique fondé sur les principes de multipolarité, d’égalité véritable et de respect des intérêts légitimes de tous».

Source: https://reseauinternational.net/

