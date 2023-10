Sahel : la Chine à la quête d’une place de choix au détriment des Occidentaux

Au cours d’une décennie, les pays occidentaux ont dominé les politiques de sécurité dans les pays du Sahel, tandis que la Chine entretenait des liens étroits avec ces pays à travers le commerce, l’aide financière, le développement des infrastructures et l’expansion des programmes d’échanges culturels. Désormais, l’Empire du milieu entend reléguer les Occidentaux au second plan dans la région.

Jusqu’ici, l’implication de Pékin était principalement motivée par des facteurs économiques, en particulier la recherche d’opportunités d’extraction de minéraux et de ressources. Néanmoins, son besoin de protéger ses intérêts l’a contraint à s’engager dans les affaires de sécurité à travers des programmes d’échanges et de formations militaires, à contribuer aux missions des Nations unies et à augmenter ses ventes d’armes.

À cela s’ajoutent ses efforts actifs pour résoudre de nombreuses crises, comme en témoigne l’annonce, le 5 septembre dernier, par l’ambassadeur de Chine au Niger, Jiang Feng, de la volonté de la Chine de jouer un rôle de médiateur dans la résolution de la crise nigérienne, compte tenu de sa complexité de la crise, des objectifs divergents des parties impliquées, de la détérioration de la situation humanitaire, des relations tendues entre Niamey et Paris ainsi que l’influence régionale des régimes militaires au Niger, au Mali et au Burkina Faso.

L’intérêt de la Chine pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel en particulier découle de plusieurs facteurs, dont le plus important est la protection de ses intérêts fondamentaux, parmi lesquels l’exploitation du lithium au Mali, la pêche en Mauritanie, l’exploration pétrolière au Tchad et la sécurisation des routes commerciales ainsi que l’accès aux sources de pétrole et de gaz au Nigeria et en Angola. Les entreprises chinoises ont pu étendre leur présence dans la région grâce à des projets communs et leur engagement commercial a changé pour refléter les contextes régionaux sur le terrain.

Ces intérêts économiques sont étroitement liés à d’autres dimensions stratégiques liées aux ambitions chinoises d’établir une base militaire sur la côte atlantique, mettant ainsi en danger les intérêts américains et européens dans cette région, à la lumière des problèmes croissants de l’immigration clandestine, de la criminalité transnationale organisée, de l’escalade des activités des groupes terroristes et la vague d’instabilité politique provoquée par la propagation de la contagion du coup d’État.

Signe d’un changement de stratégie, Pékin a augmenté sa part des ventes d’armes au Sahel et a revu ses objectifs en termes de création de nouvelles alliances et d’expansion de son influence, notamment à la lumière du déclin de l’influence française dans cette région.

Mieux, Pékin s’est efforcé d’y parvenir à travers des changements dans le cadre de son rôle de renforcement de la dimension militaire, que ce soit à travers la présence d’entreprises de sécurité privées ou de ventes d’armes, notamment avec le Sénégal qui accueillit la huitième Conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), en octobre 2021, où les questions de sécurité et de défense figuraient parmi les principaux sujets de rencontre. Laquelle a vu de nombreux pays africains demander l’aide et la participation proactive de la Chine à la lutte du Sahel contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée.

La présence chinoise au Sahel

Dans les pays du Sahel possédant un large éventail de ressources et de richesses naturelles, l’influence chinoise dans la région a pris de nombreuses formes afin de garantir l’accès à ces ressources. Le pétrole brut constitue la principale exportation du Tchad et est destiné à la Chine.

Depuis 2003, la China National Petroleum Corporation (CNPC) est chargée de la production et de la gestion du pétrole du pays. La Chine a réalisé d’importants investissements dans le secteur pétrolier du Niger et a mis en place le projet d’oléoduc Agadem-Cotonou de quatre milliards de dollars avec le soutien de la société PetroChina.

Le projet, qui reliera le champ pétrolier d’Agadem au sud du Niger au port de Cotonou au Bénin, est considéré comme à la fois le plus long oléoduc traversant les frontières internationales entre les pays africains et le plus grand investissement du pays depuis son indépendance en 1958.

L’objectif premier du projet est de réduire les risques logistiques et sécuritaires associés au transport dans la région. Le pipeline, qui est déjà achevé à plus de 75%, devait commencer le transport commercial de pétrole fin 2023 et traiter jusqu’à 300 000 tonnes de marchandises, avec une capacité quotidienne de 90 000 barils.

En outre, la Chine a lancé un certain nombre d’initiatives d’infrastructures liées à l’exploitation minière de l’uranium au Niger. De plus, le gouvernement nigérian et la China National Nuclear Corporation (CNNC) gèrent conjointement un projet dans la mine d’uranium Azelik, située dans le centre du pays.

Par ailleurs, la société chinoise Ganfeng Lithium a reconnu le besoin critique du lithium dans le développement de batteries rechargeables pour véhicules électriques et a dépensé 130 millions de dollars pour acquérir la moitié du projet Goulamina Lithium au Mali en 2021.

Poly Hong Dong, une société chinoise, investit massivement dans l’industrie de la pêche mauritanienne et a financé une usine de transformation de poisson de 200 millions de dollars dans la ville de Nouadhibou. La Chine a également mis en œuvre des projets pour soutenir le développement local à l’intérieur des pays du Sahel, notamment le projet de renouvellement de l’autoroute Tchad Diffa-N’Guigmi reliant le Niger et le Tchad.

Pékin a attribué au Mali des contrats d’une valeur de plus de 11 milliards de dollars pour financer deux projets ferroviaires importants. De plus, le barrage hydroélectrique de Kandadji au Niger a été construit par Gezhouba Group Ltd., une entreprise chinoise. En outre, la Chine a participé aux efforts antiterroristes, contribuant à hauteur de 45,56 millions de dollars aux opérations antiterroristes du G5 Sahel (Tchad, Niger, Mali, Burkina Faso et Mauritanie) en 2019. Elle a fourni au Mali du matériel militaire d’une valeur de plus de 9 millions de dollars dans le cadre des efforts antiterroristes du protocole d’accord que les deux pays ont signé en 2021, comprenant des armes, des munitions, des camions et du matériel de transport et de sécurité.

Les défis auxquels la Chine est confrontée

Bien qu’« une ceinture, une route » soit largement perçue favorablement au Sahel, elle se heurte à une opposition importante en raison du manque d’engagement des entreprises chinoises envers les normes de durabilité environnementale et de leur engagement continu dans des activités préjudiciables à l’environnement telles que l’expansion de la pêche illégale, la pollution des zones côtières et l’exploration intensive des métaux de terres rares. De plus, les entreprises chinoises ne font pas preuve d’un engagement ferme envers les normes de durabilité sociale, ce qui entraîne des conflits avec les communautés locales des pays du Sahel.

Des dimensions politiques importantes sont également mises en lumière telles que les effets à long terme de la participation des entreprises chinoises à des projets d’infrastructures massifs, dont certains couvrent des pratiques de corruption tout en augmentant considérablement les niveaux d’endettement déjà lourds des pays africains.

Certes, la Chine a su accroître sa présence au Sahel en élargissant ses domaines de collaboration avec les pays de la région d’une manière qui a servi ses intérêts fondamentaux d’obtention de ressources minérales rares et en profitant du départ de la France pour avancer sa stratégie de sécurité à la lumière des menaces existantes et de la détérioration de l’insécurité. Cependant, la Chine reste confrontée à un certain nombre de défis dans la région au sein de laquelle les risques et l’instabilité associés à ses investissements et à ses intérêts sont élevés.

Cheick B. CISSE

