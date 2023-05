Après son rachat intervenu le 28 juillet 2022 par le géant assureur SUNU dont le fondateur est Feu Pathé DIONE et la démission de son patron Bernard LEVIE, révélée par Confidentiel Afrique, la BICIS (ex-filiale de la major française de BNP Paribas avec 54,11% des parts du capital), tient sa nouvelle patronne. Il s’agit de Mme AW Ndeye Coumba TEUW, précédemment DG Adjointe de Banque de Dakar. Retour d’une égérie du secteur en terrain connu. EXCLUSIF

Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique ce lundi après- midi, Mme AW Ndèye Coumba TEUW est la nouvelle Directrice Générale de la BICIS. Elle occupait jusqu’avant sa nomination par le Conseil d’administration de BICIS les fonctions de Directrice Générale Adjointe à la BDK (Banque de Dakar). L’information de sa cooptation tenue secrète par le board management de l’institution depuis trois jours, plus précisément au cours du premier conseil post-closing est parvenue ce lundi à Confidentiel Afrique de source autorisée. Selon nos informations, la grosse recrue prendra officiellement fonction le 26 mai prochain en remplacement de Monsieur Samir MEZINE qui assurait la phase transitoire. Ce dernier avait été coopté comme DG intérimaire, suite à la démission « fracassante » du franco-belge Bernard LEVIE, intervenue dans un contexte de rachat mouvementé.

Pedigree riche et nouvelle feuille de route

Coumba Aw capitalise une riche expérience dans le milieu bancaire sénégalais. Elle a travaillé au sein de la BICIS pendant 18 ans et occupé des postes de responsabilité, puis CBAO-Attijari et à la BDK (Banque de Dakar) comme Directrice Générale Adjointe en charge du Département Exploitation. Les dirigeants de l’institution comptent sur l’expertise pointue et le réseau-portefeuille de la nouvelle recrue qui devra surtout monter en première ligne pour rassurer les partenaires et potentiels clients de la BICIS, suite à l’arrivée du nouvel acquéreur majoritaire, le géant assureur SUNU, fondé par le défunt entrepreneur franco-sénégalais Pathé DIONE.

Par Ismael AÏDARA (Confidentiel Afrique)

