Au moins sept personnes sont mortes dans cet attentat perpétré par les militants islamistes. Ils affirment que leurs hommes ont réussi à prendre le contrôle de l’hôtel.

Des militants islamistes chabab ont mené une attaque vendredi 12 juillet contre un hôtel de la ville portuaire de Kismaayo, dans le sud de la Somalie, faisant au moins sept morts, selon une source sécuritaire. « Nous avons confirmé la mort de sept personnes, dont un ancien ministre de l’administration locale et un député. Le bilan pourrait augmenter car l’attaque n’est pas encore finie », a déclaré un responsable sécuritaire, Abdi Dhuhul Mohamed.

L’attaque a commencé en fin d’après-midi, quand un véhicule piégé a explosé à l’entrée du populaire hôtel Medina, dans le centre de Kismaayo, selon la même source. Elle n’était pas finie à 22 heures locales, des coups de feu sporadiques étant encore entendus. « Plusieurs hommes armés sont ensuite entrés [dans l’hôtel], mais les forces de sécurité ont rapidement répliqué et engagé le combat avec les terroristes dans le bâtiment », a ajouté M. Mohamed.

« L’explosion a été énorme, puis des hommes armés sont entrés et ont échangé des coups de feu avec les forces de sécurité. C’était le chaos à l’intérieur. J’ai vu plusieurs morts dont les corps étaient enlevés de la zone, et des gens fuyaient des bâtiments voisins », a indiqué un témoin, Hussein Muktar. « La famille d’un journaliste local, Mohamed Sahal, a confirmé sa mort et on me dit que la militante des réseaux sociaux Hodan Naleye et son époux sont aussi morts dans l’explosion », a dit Ahmed Farhan, un autre témoin.

Revendication des Chabab

Les Chabab ont revendiqué dans un communiqué l’attaque contre les « officiels apostats de l’administration du Jubaland ». Ils ont affirmé que leurs hommes avaient réussi à prendre le contrôle de l’hôtel.

Selon plusieurs sources locales, l’hôtel abritait surtout des hommes d’affaires et des hommes politiques qui étaient en ville pour la préparation de l’élection présidentielle dans la région semi-autonome du Jubaland, prévue fin août.

Chassés de Mogadiscio en 2011, les Chabab ont ensuite perdu l’essentiel de leurs bastions. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales, d’où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats-suicides, y compris dans la capitale, contre des objectifs gouvernementaux, sécuritaires ou civils. Affiliés à Al-Qaïda, ils ont juré la perte du gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale et par les 20 000 hommes de la mission de l’Union africaine en Somalie (Amisom).

