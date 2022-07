Washington abritera du 13 au 15 décembre 2022, un sommet des dirigeants États-Unis-Afrique qui aura pour objectif de promouvoir une croissance et un développement économiques inclusifs et durables du continent. Cette annonce a été faite le 20 juillet, par la vice-présidente Kamala Harris, lors du sommet des dirigeants États-Unis-Afrique, organisé conjointement par le Corporate Council on Africa et le Royaume du Maroc.

Selon les acteurs, l’événement va accroître les flux de capitaux et encourager l’esprit dynamique d’entrepreneuriat et d’innovation qui prévaut dans toute l’Afrique. Pour la Vice-président Harris, ce sommet initié par le Président Joe Biden, témoigne de l’étendue et de la profondeur des partenariats américains avec les gouvernements, les institutions et les citoyens d’Afrique : des partenariats basés sur le dialogue qui s’appuient sur l’ingéniosité et la créativité de nos peuples. Ce sommet sans aucun doute va amorcer un engagement durable de l’Amérique envers ses partenaires africains et il sera fondé sur les principes de respect mutuel ainsi que des intérêts et de valeurs communs. Un axe essentiel de ce sommet aura trait à la consolidation des relations économiques, ce qui amène la Vice-présidente Harris à souligner l’importance de rassembler de dirigeants des secteurs public et privé. A rappeler que l’Afrique est le continent qui connaît la croissance la plus rapide au monde. D’ici 2030, le continent comptera 1,7 milliard d’habitants, soit un cinquième de la population mondiale. Ce continent est aussi de plus en plus jeune, urbain et connecté. Il existe une demande croissante de nourriture, de soins de santé, d’éducation, de technologie et d’infrastructures. « A cet effet, l’administration Biden-Harris s’est engagée à travailler avec vous tous pour résoudre ces problèmes dans le cadre de l’Agenda 2063 de l’Union africaine », explique la Vice-président. A l’en croire, ce travail sera bénéfique pour les relations commerciales et diplomatiques entre les États-Unis et l’Afrique, et surtout, il profitera tant au peuple africain qu’au peuple américaine.

Ibrahima Ndiaye

