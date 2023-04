Sortir du Franc CFA: Outre la politique, il faut une préparation technique, souligne une experte

Par ailleurs, elle avertit que dans la crise actuelle, suite à la faillite des banques américaines, c’est “en termes économiques que les pays africains seront touchés à cause de la faiblesse des économies locales, qui ne produisent pas les biens de consommation agricoles, agroalimentaires et industriels. Étant donné que la plus grande part des biens de consommation et d’équipement sont importés de l’étranger, notamment d’Europe, les pays africains vont certainement subir de plein fouet l’inflation qui frappe beaucoup de régions dans le monde”.

À ce jour, les États d’Afrique souffrent du manque d’infrastructures de base, de systèmes de santé viables et de systèmes d’éducation et de recherche scientifique et technologique performants. Pour qu’il y ait un développement de l’agriculture et de l’industrie, le continent a besoin de beaucoup d’eau et d’énergie, et en urgence.