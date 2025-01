Une nouvelle tentative d’assassinat contre Trump est possible en raison d’une énorme résistance dans le pays, a estimé le philosophe russe Douguine dans une interview à Sputnik.

Cela peut se passer de nouveau car Donald Trump promet de révéler des informations sur les crimes de “l’État profond ” américain, a déclaré le Alexandre Douguine.

C’est ce qui touche directement les intérêts des services spéciaux, et un grand nombre de cercles très influents, explique-t-il.

Des attaques terroristes et des troubles sociaux ne peuvent pas être exclus non plus pendant son mandat, a ajouté le fondateur de l’école géopolitique russe et du mouvement eurasien.

Source: https://fr.sputniknews.africa/

