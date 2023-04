“Une Afrique s’ouvrant à d’autres partenaires est un risque pour l’Europe”

L’Europe commence à rétropédaler. Faisant face au désamour de plus en plus flagrant des pays africains, l’UE dit vouloir accorder plus d’attention au continent noir. C’est en tout cas ce qu’a fait valoir récemment Hervé Bléjean, chef d’état-major de l’UE, qui a appelé les Européens à ne pas “se concentrer exclusivement sur leurs voisins les plus proches”, en particulier l’Ukraine.