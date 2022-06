Une responsable du principal parti d’opposition turque a été brièvement incarcérée mardi, deux semaines après sa condamnation pour “propagande terroriste” et “insulte au chef de l’Etat”, a-t-on appris auprès de sa formation.

Canan Kaftancioglu, responsable du CHP (Parti républicain du peuple, centre gauche) pour la province d’Istanbul, avait été condamnée en première instance en septembre 2019 à près de dix ans de prison. Réduite à quatre ans et onze mois de prison, sa condamnation a été confirmée mi-mai mais elle n’avait pas été immédiatement incarcérée. Un responsable du CHP a affirmé à l’AFP qu’elle a été conduite à la prison de Silivri, établissement de haute sécurité située en banlieue d’Istanbul. Elle en a été libérée dans la soirée.

Tweets publiés entre 2012 et 2017

Mme Kaftancioglu, âgée de 50 ans, a été condamnée sur la base de tweets publiés entre 2012 et 2017, à propos notamment des grandes manifestations antigouvernementales de 2013, dites “mouvement de Gezi” et de la tentative de putsch de juillet 2016, suivie de purges massives à travers le pays. Depuis le début de l’affaire, l’opposante n’a eu de cesse de dénoncer un “procès politique” visant, selon elle et ses partisans, à la punir pour son rôle dans la victoire de l’opposition aux municipales, à Istanbul, en 2019.

