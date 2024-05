Xi Jinping tient une réunion restreinte avec Vladimir Poutine à Zhongnanhai

BEIJING, 17 mai (Xinhua) — Le président chinois, Xi Jinping, a tenu une réunion restreinte avec son homologue russe, Vladimir Poutine, jeudi à Zhongnanhai à Beijing, au cours de laquelle ils ont eu un échangé approfondi de points de vue sur les questions stratégiques de préoccupation commune.

Le monde traverse des changements inédits depuis un siècle et entre dans une nouvelle période de perturbation et de transformation, a noté M. Xi, ajoutant que face au paysage mondial qui ne cesse d’évoluer avec volatilité et trouble, la Chine est restée ferme dans sa stratégie.

Il a déclaré que sous la direction du Parti communiste chinois, le peuple chinois avait surmonté de multiples difficultés et défis, et qu’il œuvrait à la promotion du développement de haute qualité et de la modernisation chinoise.

La Chine est disposée à travailler avec la Russie et d’autres pays afin de renforcer la solidarité et la coopération, d’orienter la gouvernance mondiale dans la bonne direction, de défendre conjointement l’équité et la justice internationales, et de promouvoir la paix du monde et le développement commun, a déclaré M. Xi.

Notant que le développement de la Chine est inéluctable et qu’aucune force ne peut contenir son développement et ses progrès, M. Poutine a déclaré que la Russie souhaitait améliorer sa coopération avec la Chine et d’autres pays du “Sud global” afin de promouvoir l’équité et la justice internationales, et d’œuvrer vers un monde plus égalitaire et multipolaire.

Les chefs d’Etat des deux pays ont eu un échange approfondi de points de vue sur la crise ukrainienne.

M. Xi a précisé la position cohérente de la Chine et ses efforts pour promouvoir un règlement politique de la question ukrainienne, soulignant que pour résoudre toute question majeure, il était nécessaire de traiter à la fois les symptômes et les causes fondamentales, et de planifier autant pour le présent que pour le long terme.

Il a noté que l’essentiel de l’Initiative pour la sécurité mondiale était de préconiser une vision de sécurité commune, globale, coopérative et durable, et que la solution fondamentale à la question ukrainienne était de promouvoir l’établissement d’une nouvelle architecture équilibrée, efficace et durable.

M. Xi a déclaré que la Chine soutenait la convocation d’une conférence internationale de la paix reconnue par la Russie et l’Ukraine à un moment approprié avec une participation égale et une discussion franche de toutes les options, afin de promouvoir un règlement politique rapide de la question ukrainienne, et que la Chine était prête à continuer à jouer un rôle constructif à cet égard.

M. Poutine a introduit les idées et les positions concernées de la Russie, indiquant que la Russie appréciait la position objective, juste et équilibrée de la Chine en ce qui concerne la question ukrainienne et invitait la Chine à continuer à jouer un rôle important et constructif dans le règlement politique de la question. La Russie est engagée à résoudre la question ukrainienne via les négociations politiques et souhaite démontrer sa sincérité et maintenir une communication étroite avec la Chine à cet égard, a-t-il noté.

M. Xi a noté que ces dernières années, ils avaient eu plusieurs réunions avec des échanges francs, approfondis et fructueux.

“Je suis prêt à maintenir un contact étroit avec le président Poutine et à travailler ensemble pour orienter le développement des relations sino-russes dans la bonne direction, guider le partenariat stratégique global de coordination Chine-Russie pour la nouvelle ère à réaliser des progrès solides et durables, apporter davantage de bénéfices aux peuples des deux pays, et contribuer à la sécurité et à la stabilité du monde”, a ajouté M. Xi.

M. Poutine a remercié M. Xi pour son hospitalité chaleureuse, exprimant son souhait de maintenir une communication étroite avec M. Xi, de mettre en œuvre le consensus important qu’ils ont atteint, et d’assurer un développement complet du partenariat stratégique global de coordination Chine-Russie pour la nouvelle ère. Fin

Source: http://french.xinhuanet.com/

