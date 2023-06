L’Université catholique de l’Afrique de l’Ouest en partenariat avec l’Ecole de maintien de la paix Alioune Blondin Bèye, a tenu du 25 au 27 mai, la 2e édition du colloque international scientifique. A l’issue des travaux, le président de l’Ucao-UUBa, Dr. Clément Lonah, revient sur les acquis.

Mali Tribune : Quels sont les raisons de ce colloque?

Dr.Clément Lonah : L’Ucao-UUBa et l’Ecole de maintien de la paix veulent commémorer la Journée de l’Union africaine par ce colloque qui a pour thème : “Contribution de la science aux efforts d’intégration pour la paix et le développement au Sahel”. Le but est de rappeler et valoriser les objectifs de cette organisation panafricaine, pour que la science puisse apporter sa réflexion sur les efforts d’intégration pour la paix et le développement dans notre Sahel et pour l’Afrique tout entière.

Mali Tribune : Quelles sont vos premières impressions ?

Dr. Clément Lonah : Les impressions sont bonnes. Nous avons bénéficié de la présence de l’Etat, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le directeur de l’Ecole de maintien de la paix, et le représentant du recteur de l’Ucao…

Il a eu une bonne participation des autorités et des hommes de sciences, un bon débat a été entamé. Les étudiants se sont manifestés, ils ont présenté avec des poèmes, des drapeaux et l’hymne de l’Ucao. Ils ont présenté le thème et expliqué à leurs manières.

Mali Tribune : Quel est le rôle des étudiants dans ce colloque ?

Dr. Clément Lonah : C’est d’abord d’être là pour apprendre. Parce que l’Université a organisé ce colloque pour eux, afin qu’ils puissent apprendre. Ils ont aussi pris part à ce colloque à travers un poème exprimant les thèmes que les panélistes ont exposé. Donc ça été une bonne participation et un bon débat.

Propos recueillis pas

Marie Dembélé

Commentaires via Facebook :