Dans une interview qu’elle a nous accordé, la nouvelle présidente du pôle Femme du Pacte Citoyen Mouvement Benkan, Mme Diarra Madji Kanté peint sa mission qui est la sienne et décline ses ambitions pour sa famille politique. Une ambition axée sur le positionnent des femmes du Mouvement Benkan aux prochains scrutins

Maliweb.net : Pourquoi avoir choisi le Pacte citoyen Mouvement Benkan, plutôt qu’une autre formation politique ?

Diarra Madji Kanté : Mon adhésion au Pacte Citoyen Mouvement Benkan est dictée par les idéaux d’une nouvelle gouvernance qui prend en compte les préoccupations des Maliens et des Maliennes.

Maliweb.net: E n quoi consiste la mission de Mme Diarra au sein du Mouvement Benkan ?

Diarra Madji Kanté : Avant mon adhésion au mouvement, je n’étais pas trop politique, j’évoluais plus dans l’humanitaire. Et avec mon adhésion, en ma qualité de présidente du pôle femme du Mouvement Benkan, il est de mon devoir de faire rayonner les idéaux du Pacte citoyen auprès de la gente féminine dont les préoccupations sont une priorité pour moi et pour notre président Seydou Mamadou Coulibaly.

Maliweb.net : Quels sont les axes prioritaires de votre agenda ?

Diarra Madji Kanté : À court terme, c’est l’implantation des sections et des bureaux de coordination sur toute l’étendue du territoire malien, faire connaître Benkan à toutes les femmes du Mali, à toute la couche féminine du Mali, de l’intérieur comme de la diaspora. Benkan doit être connu par toutes ces femmes parce que pour moi Benkan c’est les femmes du Mali, elles doivent se retrouver dans Benkan. Seydou m’a donné comme mission de faire connaître Benkan parce que nous constituons un pacte qui se veut fédérateur de tous les peuples maliens.

Maliweb.net Comment les femmes de Benkan préparent les prochaines élections ?

Diarra Madji Kanté : L’objectif à atteindre avant ces élections, c’est de faire connaître le cahier de charges de Benkan, le projet de société de Seydou sera partagé avec tous les maliens, surtout la couche féminine. Une mission qui relève de mes prérogatives. Notre ambition est de faire élire notre candidat, Seydou Coulibaly à la prochaine présidentielle. Car pour nous, il est cet homme qui saura satisfaire les aspirations des femmes, jeunes et enfants de ce pays. Pour les législatives, nous devons avoir le maximum de représentants de notre mouvement au sein de l’Assemblée nationale pour que notre président puisse faire son travail de manière libre et autonome. Les femmes Benkan seront tout à fait sur la scène de candidatures. Les femmes sont là, elles vont revendiquer leurs droits. Vous savez que M. Seydou Coulibaly a pour préoccupation de faire valoir la loi 052, le genre au Mali ; d’où son engagement à la représentativité des femmes au sein des différentes sphères (mairies, collectivités etc)

Maliweb.net : Quel message pour booster la représentativité des femmes au niveau des instances de décision ?

Diarra Madji Kanté : Au-delà de mes camarades femmes de Benkan, je voudrais m’adresser à toutes les femmes du Mali, ici et ailleurs. Je les appelle à l’union, les invite à faire la politique autrement, qu’elles soient de véritables actrices, des leaders qui portent les réels problèmes afin d’y trouver solution idoine. Le Mali Koura ne veut pas dire que le Malien va naître de nouveau, c’est la mentalité et les objectifs qui doivent changer. Les femmes doivent prendre en considération leurs besoins, et leur implication dans la construction de ce pays est très importante, donc je demande à chaque femme, à chaque mère et à chaque fille de s’impliquer dans le mouvement Benkan pour que nous puissions contribuer à la construction de notre Nation

