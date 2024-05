Siriman Sacko, membre du comité de pilotage du dialogue inter-maliens : « ce dialogue est fait au Mali par les maliens et prend en compte toutes les initiatives nationales »

Membre du comité de pilotage, Siriman Sacko participe au dialogue inter-maliens dont les travaux de la phase nationale ont commencé lundi et vont se poursuivre jusqu’au vendredi 09 mai au Centre International de Conférences de Bamako (CICB) où Maliweb.net l’a rencontré. Également membre de la commission paix et réconciliation nationale et cohésion sociale, l’homme se dit optimiste et estime que le dialogue inter-maliens est uniquement centré sur la paix et la réconciliation nationale.

Maliweb.net : Pourquoi le dialogue inter maliens ?

Siriman Sacko : le dialogue inter-maliens a été initié par le président de la transition pour parer à un risque majeur qui va être là. Puisque l’Accord issu du processus d’Alger dans lequel le Mali était tenu avec un lien très fort avec la communauté internationale a été rendu caduc. Il fallait trouver un levier qui allait mobiliser pas seulement les acteurs du dialogue de l’Accord d’Alger mais un accord avec tous les maliens pour que ça ne soit pas seulement un objectif entre CMA (Ndlr, Coordination des Mouvements de l’Azawad) et le gouvernement. Il s’agit de donner la chance à l’ensemble des parties maliennes de faire l’inventaire des problèmes du pays en vue de faire un accord global au lieu que ça soit un accord entre les parties en conflit.

Maliweb.net : le pays a organisé en 2021 les Assises nationales de la refondation (ANR) et maintenant le dialogue inter-maliens. En quoi le dialogue inter-maliens est-il différent des ANR ?

Siriman Sacko : les Assises nationales de la refondation (ANR), c’était global. Les ANR, l’objectif a été pris avec un objectif politique. Parce que quand un politique prend une décision, il y a toujours une visée politique derrière. Mais le contexte dans lequel nous sommes avec la reprise de la ville de Kidal, avec le renforcement des forces armées et de sécurité, avec le renforcement du positionnement géostratégique du Mali sur la scène internationale, ce dialogue est en pôle position. Parce que quand tu dialogue en position de force, ça te donne plus de levier que quand tu dialogues en position de faiblesse.

C’est ça qui fait la différence. Ce dialogue, il est fait au Mali par les maliens et prend en compte toutes les initiatives nationales. Alors que les ANR, c’était un accord global où toutes les questions étaient prises en compte. Mais ce dialogue inter-maliens est centré uniquement sur la paix et la réconciliation nationale. Ce n’est que ça ! Toutes les thématiques qui ont été identifiées, c’est pour voir quel est l’angle sécuritaire sur la paix ? Quel est l’angle de l’économie sur la paix ? Quel est l’angle de la géostratégie sur la paix ? Quel est l’angle des réformes politiques sur la paix ? Ce sont des angles que l’on analyse sinon ces questions n’ont pas leur place au niveau du dialogue inter-maliens.

Maliweb.net : Pensez-vous que ce dialogue inter-maliens pourra ramener la paix au Mali ?

Siriman Sacko : je suis optimiste. Mais nous ne sommes pas les décideurs. Nous en tant que membre du comité de pilotage, en tant que membre de la commission paix et réconciliation nationale et cohésion sociale, les propositions que nous allons amener sur la table, si les autorités du pays travaillent sur ces recommandations, ça va nous permettre d’aller vers la paix. Parce que tous les projets de recommandations nous amènent vers la paix. Il s’agit d’en prendre les bonnes décisions et qu’on essaie d’être le pays qui prend les meilleurs textes mais que nous soyons ce pays qui applique ces textes pour l’intérêt des populations du Mali.

Propos recueillis par Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :