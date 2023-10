COREN : Le défi du vivre ensemble

Le samedi 7 octobre 2023, le Collectif des ressortissants du Nord du Mali (Coren) a tenu son assemblée générale au Cres de Badalabougou, sous le thème, “vivre en paix pour mieux vivre ensemble“. C’était en présence de certains hauts cadres des régions du Nord et des représentants de certaines associations des régions du Centre.

Dans le souci de trouver des solutions à la crise multidimensionnelle au Mali, le Coren avait initié des rencontres avec des membres du CNT et des associations sympathisantes telles que Ginna Dogon et Taabital Pulaku, afin de trouver des solutions concrètes à la crise sécuritaire.

Dans son discours, le président du collectif Malick Alhousseyni Maïga, a fait cas de plusieurs attaques, exactions et violations avant et après le départ de la Munisma. Il a rappelé également toutes les actions menées par de 2012 à nos jours dans la prévention de barbarie entre Maliens. Il a fini par appeler l’ensemble des membres et sympathisants du Coren à se mobiliser aux côtés de la Transition avec des actions concrètes pour le retour de la paix.

Les intervenants se sont tous appesantis sur des recherches de solutions rapides. Le Pr. Ali Nouhoum Diallo, représentant de Taabital Pulaku et Dr. Laya Guindo de Ginna Dogon, tous désignés présidents d’honneur, se sont réjouis beaucoup de leur implication et la prise de conscience du Coren. En sa qualité de président d’honneur, l’ambassadeur Oumrani fera porter le chapeau de l’échec du développement des régions du Nord aux cadres ressortissants.

Selon M. Oumrani, ils doivent reconnaître leur échec et aller demander pardon aux populations qu’ils représentent. Il a aussi fait une proposition parmi tant d’autres. Pour lui, “il faut mettre en place une mission pour la paix qui va s’adresser à tous les belligérants. Il exhorte également tous les cadres de mettre de côté les intérêts égoïstes”.

Le professeur assistant d’économie à la Faculté des sciences économiques et gestion (Fseg), Hamadoun Maïga, a affirmé que la rencontre a porté sur la situation sécuritaire, économique, sociale et le vivre ensemble au niveau du Coren. Il a rappelé que le Coren regroupe des régions telles que Tombouctou, Gao, Kidal, Mopti, Bandiagara, Douentza, Bankass, Ménaka et Taoudénit.

Hamadoun Touré

