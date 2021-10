Kidal: cabale contre le gouverneur pour sa rigueur

Une rencontre de sensibilisation et de formation des acteurs régionaux et locaux sur la zone de développement des régions du nord et le fonds de développement durable au Mali s’est tenu, le 15 octobre 2021, à Kidal. Dans le cadre de l’organisation de cette assise, le gouverneur de Kidal a donné des instructions fermes quant à une utilisation judicieuse des fonds alloués à l’atelier. Parmi ces directives, les listes de présence doivent être conformes aux listes d’invitation. Mais aussi, l’argent qui reste doit revenir au Trésor public. Le gouverneur Sissoko a attaché un grand prix à l’exécution de ces instructions. Ainsi, après la rencontre, il a veillé à ce que le fonds restant retourne au Trésor public. Voilà la décision qui a mis en colère une partie de son équipe, laquelle voulait visiblement se partager ces sous.

Cette situation est venue s’ajouter à d’autres oppositions du chef de l’exécutif régional qui plaide pour une plus grande transparence dans l’attribution des marchés publics conformément aux textes en vigueur en république du Mali. Cette volonté farouche du gouverneur se heurte aux prétentions et aux intérêts d’un membre de son équipe qui ne cache plus sa volonté à s’attribuer des marchés avec des complicités à certains échelons de l’administration territoriale.

Les agitations en cours à Kidal sont par une poignée de « fonctionnaires entrepreneurs » et visent à créer une fausse tension afin de susciter une médiation ministérielle. C’est donc une cabale contre le gouverneur de Kidal, lequel est victime de son opposition à la dilapidation des fonds publics.

Ali

Commentaires via Facebook :