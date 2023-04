Le patron de la DIRPA apporte des précisions sur les opérations menées par les FAMA: Aucune action néfaste ne sera entreprise à l’égard de Kidal

La Direction de l’information et des relations publiques des Armées (DIRPA) a organisé, hier lundi 3 avril, une conférence de presse dans ses locaux pour faire le point des opérations me- nées par les Forces armées maliennes au mois de mars dernier. L’occasion pour son Directeur le Colonel Souleymane Dembélé, de démentir les rumeurs de reconquête de la région de Kidal. ” Aucune action néfaste ne serait entreprise à l’égard de Kidal “, a-t-il précisé.

Ces dernières semaines, des allégations faisant état d’une vaste opération engagée par les FAMa pour la reconquête des régions du nord font le tour des réseaux sociaux et de certains médias locaux. Le Directeur de la DIRPA a tenu à apporter un démenti ferme à ces allégations précisant que les FAMA restent attachées à l’Accord pour la paix et la réconcilia- tion issu du processus d’Alger.

Des esprits malsains sont en train de véhiculer sur les réseaux sociaux que les Forces armées maliennes sont en train de se réarmer pour récupérer Kidal. Mais j’ai toujours dit qu’on n’est pas dans cette dynamique. Les Forces Armées maliennes restent attachées à l’Accord pour la paix et la réconciliation. Donc aucune action néfaste ne sera entreprise à l’égard de Kidal. L’Armée malienne est en train de s’armer pour lutter contre le terrorisme”, a-t-il clarifié.

Le Colonel Mariam Sagara a, pour sa part, souligné l’intensi- fication des opérations antiterroristes au cours du mois dernier. “Les FAMA restent engagées à travers l’Opération Kèlètigui qui s’inscrit dans le cadre du plan Maliko. Les opérations évoluent et s’adaptent au contexte. C’est ainsi que nous avons planifié des opérations avec les Forces du Burkina Faso pour plus d’efficacité contre les terroristes qui sont sous pression “, a-t- elle indiqué.

La Directrice adjointe de la DIRPA a également affirmé que plusieurs éléments terroristes sont en train de déposer les armes notamment à Mopti suite à la pression des FAMA.

168 terroristes neutralisés et 91 Interpellés Au total, 168 terroristes ont été neutralisés et 91 interpellés au cours de 64 missions offensives des FAMA. Côté FAMA, on déplore 20 morts et 15 blessés. Le Colonel Mariam Sagara a ajouté que 54 armes ont été également saisies, 19 véhicules et 38 motos détruits ou récupérés au cours des opérations. En outre, 20 bases terroristes et 13 Engins explosifs improvisés (EEI) ont été détruits.

Parmi les missions effectuées, on dénombre 16 opérations aéroportées, 32 missions de reconnaissances offensives et 16 missions de frappes aériennes, selon la DIRPA. Les Forces armées maliennes ont également effectué 535 opérations aériennes le mois dernier, dont 184 vols d’appui feu, 232 vols de transport et 119 vols de reconnaissance.

