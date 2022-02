Depuis l’arrivée du professeur Bréhima Kamena, à la tête du département des domaines de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire et de la population, il ne fait que remettre les choses dans l’ordre. Son objectif c’est harmonisé la loi domaniale au Mali, il l’a fait à travers la nouvelle loi domaniale qui est faite en réalité pour que doré avant si on doit bénéficier la terre ça sera dans les règles de l’art, il y aura plus questions de bulletin, de lettre d’attribution, on s’achemine vers l’acquisition des terres à travers un TF ça c’est à son actif.

C’est un ministre qui n’a pas de considération politique, il n’a mis que des technocrates et des cadres qui peuvent faire son affaire même si tu es d’une autre formation politique cela ne l’intéresse pas.

A travers ces expériences des différents départements, qu’il a eu à diriger, il a laissé ses emprunts.

Selon observateurs, ces bruits là ne sont que les anciens responsables de l’ancien régime qui sont entrains de tout faire pour distraire la population et essayer de mettre le bâton dans les roues des responsables de la transition qui sont entrains d’abattre un énorme travail à travers la sécurité, la libération des endroits occupés par les terroristes et des djihadistes, il faut ressortir de ça nettement. L’équipe Choguel Kokala Maïga à travers le Ministre Kamena, fait un travail de charme. L’attribution des logements sociaux c’est la commission et non le département.

Le ministre a choisit des hommes qu’il faut à la place qu’il faut et le résultat est visible par tout.

Le gouvernement a annoncé suspendre l’attribution de centaines de logements sociaux. La publication sur les réseaux sociaux d’une liste de plusieurs centaines de bénéficiaires de ces logements a fait beaucoup de bruit .

Le ministère de l’Habitat a annoncé dans un communiqué publié le mardi dernier sur les réseaux sociaux suspendre le processus en raison de «quelques anomalies» dont il a eu connaissance «à travers les médias».

Le processus est suspendu «afin de procéder aux vérifications nécessaires», dit-il. Il annonce la dissolution de la commission d’attribution. Il parle d’une tranche d’attribution de 12.566 logements.

Selon plusieurs personnes le chef de l’État, le colonel Assimi Goïta, a ordonné une enquête.

A cet effet, pour plusieurs observateurs, le critère de sélection des bénéficiaires des logements sociaux n’exclut personnes, il faut remplir les conditions de paiement pour bénéficier.

Le ministre Kamena et son équipe font tout pour rassurer la population en matière des domaines, invitent tous les maliens à prendre le bateau Mali Kura qui est de lutter contre l’injustice, la corruption et le favoritisme.

L’objectif du changement, est de faire prendre conscience aux collaborateurs ou aux citoyens voire aux cadres qu’une transformation est inéluctable, les convaincre que la seule manière d’aller de l’avant est le changement de comportement individuel collectif. Au Mali, ce changement n’est possible que si les agents et les cadres de la Fonction publique mettent par exemple en tête que si on devient fonctionnaire dans un pays pauvre on ne peut pas être multimillionnaire. Et en la matière, les dirigeants doivent toujours donner le meilleur exemple en mettant fin à des pratiques comme le favoritisme.

Selon nos dernières informations, le président de la Transition, Colonel Assimi Goïta, a ordonné hier mardi 15 février 2022 l’ouverture d’une enquête sur cette attribution des logements sociaux. «Si ce qui se dit sur la distribution des logements sociaux est vrai, l’annulation de cette opération est impérative. Ce n’était pas la raison de notre combat contre l’ancien régime. La corruption et le favoritisme n’ont pas d’avenir dans le projet de renaissance du Mali. Les responsabilités doivent être situées en vue des sanctions», a aussi souhaité M. Nouhoum Sarr, membre du CNT.

Pour montrer la transparence, le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population, dans un souci de totale transparence, décide : le processus d’attribution est suspendu afin de procéder aux vérifications nécessaires ; la commission d’attribution est dissoute ».

Nous sommes surpris que sur la base de « quelques anomalies… signalées au Ministères et à travers les médias », le Ministre a aussi annoncé la dissolution de la commission d’attribution des logements sociaux.

