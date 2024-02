Né le 4 septembre 2015 et régi par le récépissé N° 022757/MAT/DGAT du 22-02-2016, le CSDM de Mohamed Cherif Haidara a soufflé ses huit (8) bougies. Au four et au moulin pour être au service des Maliens établis à l’extérieur, le CSDM, avec à sa tête Chérif Mohamed Haïdara, compte à son actif plusieurs réalisations, notamment en faveur des Maliens en situation de détresse sous d’autres cieux.

En huit années d’existence, le Conseil Supérieur de la Diaspora malienne (CSDM) a fait preuve d’efficacité au service des Maliens de l’extérieur. Présent seulement dans sept pays aux deux premières années de sa création, ses tentacules se sont étendues sur 53 pays du monde où résident des Maliens.

Principal déclencheur des derrières assises sur la migration, le CSDM est aussi l’initiateur du projet de Diaspora bonds en cours (une institutionnalisation de la participation de la Diaspora à travers les souscriptions au bond) et l’artisan principal de la représentation des Maliens établis à l’extérieur au sein du CNT ainsi que des prochains organes législatifs (Assemblées nationales et Sénat) par requête en date de 2018. Une requête a été utilisée, par la suite, pour élargir le mandat des députés en 2018.

Le CSDM de Cherif Mohamed Haidara a été également au cœur de l’organisation du Dialogue National Inclusive, sous IBK et des Assises Nationales de la Refondation sous la transition en cours. Il est également retenu dans le Comité de pilotage du dialogue direct inter-Maliens pour la paix et la réconciliation nationale.

Et ce n’est pas tout. Le CSDM a participé en tant que membre des commissions de rédaction de la Charte de la Transition et de la nouvelle constitution. Il a même eu le privilège de siéger dans le collège de désignation du Président Bah N’Daw et du Vice-Président Assimi Goïta.

Membre Fondateur du Forum des Diasporas Africaines de Paris, le CSDM a pu également négocier un partenariat avec SAMA-MONEY pour faciliter le transfert de fonds de la diaspora à un coût abordable. Ses partenariats stratégiques avec Orabank et l’accompagnement de Womentechmaker et de StartUpElle ont également permis à la diaspora d’investir au pays.

Œuvrant par la paix et le vivre-ensemble, le CSDM est à l’origine de pas mal d’initiatives pour réconcilier les Maliens. En effet, par le biais de son président, il a négocié de main de maître la main tendue historique à feu IBK et son principal opposant à Feu Soumaïla Cissé.

En somme, on peut dire que le CSDM n’a pas failli aux objectifs de sa création. Et c’est ce bilan élogieux qui lui vaut aujourd’hui la confiance de la diaspora et des plus hautes autorités.

Amidou Keita

