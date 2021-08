Conférence nationale du HCME prevue du 27 au 28 août prochain : Tout est fin prêt !

La conférence nationale du Haut conseil des Maliens de l’extérieur (HCME) tant attendue est prévue pour les 27 et 28 août 2021 au centre international des conférences de Bamako.

Selon le secrétaire du HCME, chargé des questions migratoires du HCME, Mamadou Lamine Banne, tout est fin prêt pour la tenue de cette grande conférence pour les Maliens établis à l’extérieur du pays. L’information a été donnée au cours d’un entretien que M. Banne a bien voulu nous accorder au siège dudit Conseil, à Niamakoro-cité Unicef.

Parlant des préparatifs de cette rencontre, notre interlocuteur soutiendra qu’une commission composée des acteurs concernés, a été mise en place et se réunit chaque mardi pour examiner les questions organisationnelles, de logistiques, de médiatisation, de textes, ainsi que la collecte du bilan des différents conseils de bases.

Parlant des conditions statutaires pour être candidat, il précise que la personne doit présenter l’acte de candidature, avec un mandat du conseil de base, une lettre de motivation, le duplicata de la carte d’identité consulaire attestant que la personne réside à l’extérieur, la photocopie de la carte de membre du HCME, l’attestation du payement de la caution, qui s’élève à 10 millions FCFA et enfin le projet que le candidat souhaite mettre en œuvre. Pour lui, cette caution de 10 millions F CFA, en principe, doit être porté par la base du candidat, qui est la confédération des associations. Et d’indiquer que la date limite pour les dépôts des candidatures est le 11 août. Et M. Banne de souligner qu’au point de vue juridique, toutes les candidatures sont réglées par les statuts et règlements intérieur du HCME et non par les désidératas de qui que ce soit

Pour ce qui est du nombre des pays qui doivent envoyer leurs délégués à la Conférence, le secrétaire du HCME chargé des questions migratoires parle de 77 pays, dont 55 qui ont déjà confirmé leur présence.

Lamine BAGAYOGO

