Le ministre des Maliens de l’Extérieur, M. Amadou Koita, a séjourné, il y a un peu plus d’une semaine, aux Etats-Unis dans le cadre des missions du département dédiées exclusivement aux maliens de l’extérieur pour rencontrer nos compatriotes qui y sont basés. Pour une première, c’était en effet la toute première sortie de M. Amadou Koita en tant que ministre des Maliens de l’Extérieur, nos compatriotes basés dans le pays de l’Oncle Sam ont été sainement informés des réalités politiques, socio-économiques et sécuritaires de leur pays, loin des clichés véhiculés par des oiseaux de mauvais augures.

Le ministre leur a en effet clairement expliqué que tout n’est pas rose au Mali, comme dans n’importe quel autre pays d’ailleurs, mais de là à nier tous les efforts jusqu’ici déployés par les plus autorités pour faire face aux différents problèmes qui assaillent notre pays relève de la mauvaise foi de certains qui seraient apparemment dans un autre agenda.

Particulièrement interpellé par rapport à la situation de nos compatriotes dans certains pays comme l’Algérie, la Libye et la Mauritanie, le ministre a été on ne peut plus clair. Pour lui, il est indéniable que nos compatriotes connaissent des difficultés dans ces pays, difficultés auxquelles les plus hautes autorités ne sont pas du tout indifférentes, d’où des mécanismes mis en œuvre, au-delà de la diplomatie, pour leur venir en aide.

Il dira que dans tous ces pays, nos représentants diplomatiques, avec des associations de maliens de la diaspora, travaillent tous les jours, et souvent au risque de leur vie (cas de la Libye par exemple) pour secourir et assister des maliens en détresse. Concomitamment à ces efforts, l’Etat a pris toutes les dispositions pour le rapatriement volontaire de tout malien qui souhaiterait retourner au bercail. Et une fois de retour, nos compatriotes ne sont pas abandonnés à leur sort, loin de là, ils bénéficient en outre de l’assistance de l’Etat à travers des filets sociaux dédiés à cela.

Il a cependant déploré le fait que certains cherchent à tirer profit de ces situations pour des raisons qui sont loin d’être celles des maliens de la diaspora, toute chose qui, des fois, peut être source de réelles menaces mettant en danger la vie de nos compatriotes dans ces pays, car mettant souvent à l’eau les efforts communs des autorités de ces pays et celles du Mali pour sortir nos compatriotes du pétrin !

En tout cas partout où il s’est rendu, le ministre Amadou Koita et nos compatriotes ont eu des échanges fructueux, les seconds ayant fait cas de leur satisfaction des explications données par le premier pour ce qui concerne notre pays à nous tous, et surtout pour ce qui concerne les efforts déployés au quotidien par les plus hautes autorités pour sortir le Mali de l’ornière.

Nos compatriotes des Etats-Unis ont bien apprécié l’accalmie politique qui règne maintenant après la crise née des élections. Pour le ministre Koita, cette accalmie politique, née de l’accord politique de gouvernance qui est la preuve matérielle que les Maliens peuvent se mettre ensemble dès lors qu’ils acceptent de se parler, est à l’honneur des acteurs politiques, et aussi de l’ensemble du peuple malien ! Occasion saisie par lui pour appeler nos compatriotes des Etats-Unis, comme partout d’ailleurs, à se parler, à se donner la main et à œuvrer ensemble pour le développement du Mali.

Le ministre a aussi parlé des projets en cours donnant des possibilités d’investissement, avec toutes les garanties nécessaires, à nos compatriotes basés à l’extérieur qui souhaiteraient investir au Mali, notamment dans le secteur de l’immobilier, qui est l’une de leurs préoccupations qui préoccupe également le gouvernement. En la matière, les efforts seraient alors complémentaires. Il n’a pas oublié les femmes, auxquelles des opportunités sont également offertes.

De tout ce qui précède, cette visite du ministre Amadou Koita aura comblé toutes attentes de nos compatriotes des Etats-Unis. Tout au contraire de l’élément vidéo faisant état d’empoignades entre le ministre et certains de nos compatriotes circulant sur les réseaux sociaux. La vraie version est qu’il y a eu une prise de bec entre deux membres du CDR qui ne seraient plus sur la même longueur d’onde, et il aura fallu l’intervention du ministre pour calmer les ardeurs des uns et des autres.

Flani SORA

Source : Notre Voie

