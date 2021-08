Présidence du HCME : Le candidat Abdoulaye Ba, un Malien de Paris dévoile sa motivation et ses ambitions

Le Haut conseil des Maliens de l’extérieur se tiendra les 27 et 28 Aout prochain, sa 7ème conférence ordinaire. Une conférence au cours de laquelle les délégués mandateurs procéderont à l’élection d’un nouveau Président qui va diriger le destiné du HCME.

C’est ainsi, candidat à ce poste, Abdoulaye Ba, un Malien résidant à Paris, 5 Rue du Petit Château 91240 St Michel/Org, après avoir déposé sa candidature, a dévoilé sa motivation et ses ambitions pour le Haut conseil des Maliens de l’extérieur quand il sera élu président.

Sa motivation, le candidat Abdoulaye Ba, a fait savoir le fait qu’aujourd’hui les Maliens de la diaspora sont très divisés au sein de plusieurs entités faitières pour cause de jeu machiavélique de différents présidents qui se sont succédé à la tête de la structure. Selon lui les conséquences sont la multiplication des faitières qui se revendiquent toutes représentantes des Maliens de l’extérieur. Considérant ces faits et étant attaché au principe sacré de la vie associative et surtout démocratique nous nous sommes organisés au sein d’une dynamique de refondation du HCME, afin de le remettre sur la voie de sa vocation initiale qui est de fédérer, organiser et défendre les maliens de l’extérieur sans aucun forme d’exclusion, a-t-il exprimé. Il dénonce que, « contraire à ses vocations nous assistons à l’exclusion dans le cadre de la 7ème Conférence nationale de nombreux Maliens établis à l’étranger par des méthodes malsaines et exclusives, notamment la fixation d’une caution non remboursable de 10 millions en dehors de tout cadre statutaire ». « Pour toutes ces raisons je me porte candidat à la présidence du HCME pour défendre les idées de la dynamique pour la refondation du HCME, afin que notre structure soit beaucoup plus inclusive au service des Maliens établis à l’étranger. Ainsi nous allons permettre d’avantage à la diaspora malienne de part le monde de s’approprier de l’outil HCME afin de participer pleinement à l’émergence du Mali kura », a estimé, le candidat, Abdoulaye Ba.

Il a ensuite dévoilé son programme pour la présidence du Haut conseil des Maliens de l’extérieur. « Les temps ont changé, les relations entre Etast aussi » a t-il déclaré. Une fois élu président du HCME, le candidat Abdoulaye Ba, compte mettre en œuvre quelques programme pour le bonheur et le bien être des Maliens de l’extérieur. Il s’agit notamment de : mettre l’accent sur leur ingéniosité partout où l’on se trouve afin qu’on regarde les Maliens vivant à l’extérieur comme des acteurs économiques de premier plan, car enrichissant à la fois des pays d’accueil et le pays d’origine ; être un vecteur de renforcement de la solidarité entre Maliens de l’extérieur en instaurant une administration inclusive de la structure ; tout mettre en œuvre pour unifier les différentes faitières pour mieux servir nos compatriotes ; procéder à mettre le HCME sur sa vraie vocation, selon l’esprit de la conférence nationale de 1991 ; ne ménager aucun effort pour mettre fin au clanisme actuel qui prévaut comme méthode de gouvernance du Haut conseil ; faire de telle sorte que le haut conseil reste dans son rôle de société civile, animant la vie sociale de la nation malienne ; faire de telle sorte que les Maliens de l’extérieur participent pleinement à la refondation du Mali en cours, entre autres.

AMTouré

