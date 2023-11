Festival Sylla Forever d’hommage à Sylla Ibrahima promoteur de Syllart record : L’événement annulé

Le Festival Sylla Forever initialement prévu du 10 au 12 novembre 2023, sur l’Esplanade du Centre International des conférences de Bamako (CICB) pour rendre hommage à Sylla Ibrahima promoteur de Syllart Record a été annulé. Selon son organisateur, Mamadou Samassa, cette annulation est totalement indépendante de sa volonté et est due à des circonstances qu’il ne maîtrise pas. Il l’a fait savoir pas dans un communiqué daté du 28 octobre 2023.

Nous tenons à informer de notre décision d’annuler le Festival Sylla Forever prévu initialement le 10, 11 et 12 novembre 2023 sur l’Esplanade du Centre international de conférences de Bamako (CICB). C’est à notre corps défendant que nous avons pris cette décision qui a des impacts à la fois sur les artistes, l’équipe d’organisation, nos partenaires et le public auprès desquels nous nous excusons. En effet, l’annulation de ce Festival Sylla Forever est totalement indépendante de notre volonté. Elle est due à des circonstances que nous ne maîtrisons pas”, a annoncé Mamadou Samassa, l’organisateur du festival.

Il a regretté cette annulation. Car il savait qu’un beau monde attendait avec impatience ces concerts de musique qui devaient permettre de célébrer un grand homme de musique africaine que fut Sylla Ibrahima (promoteur de Syllart Record).

“Nous voulions réunir, pour la première fois, ces artistes sur un même plateau et l’offrir gratuitement aux mélomanes du Mali. L’engagement de l’homme pour la promotion de la musique avait permis de produire, en 33 ans de carrière, plus de 1300 albums des artistes du Mali, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Sénégal, du Cap-Vert, de Congo et de la RDC. Au total une trentaine d’artistes-musiciens, de tous ces pays, devrait se retrouver dans notre pays pour rendre hommage à Sylla Ibrahima. Il s’agissait de : Idrissa Soumaoro, Abdoulaye Diabaté, Nahawa Doumbia, Kandia Kouyaté, Djénéba Seck, Sékou Kouyaté, Amadou et Mariam, Askia Modibo, Sékouba Bambino, les Amazones de la Guinée Conakry, Oumou Dioubaté, Fodé Baro, Baaba Maal, Nicolas de Africando, Ismaël Isaac, Manu Lima, Yondo Sister, Nyboma, et bien d’autres. Néanmoins le projet d’hommage se poursuit avec le film documentaire, qui continue à participer aux différents festivals à travers le monde et le livre sur la vie et l’œuvre de Sylla Ibrahima”, a-t-il déclaré.

Siaka Doumbia

