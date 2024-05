Mali : la phase nationale du dialogue inter-maliens pour la Paix et la réconciliation nationale s’ouvre ce lundi à Bamako

La phase nationale du dialogue inter-maliens pour la Paix et la réconciliation nationale s’ouvre ce lundi à Bamako et se poursuivra jusqu’au vendredi 09 mai. Son objectif est de contribuer à la restauration de la paix, de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale.

La phase nationale du dialogue inter-maliens pour la Paix et la réconciliation nationale démarre ce lundi à Bamako. Initié par le président de la Transition, l’objectif de ce grand raout est de contribuer à la restauration de la paix, de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. Les objectifs spécifiques sont entre autres : identifier les sources des crises qui affectent le pays ; identifier les conditions de retour des réfugiés et des déplacés ; prévenir et gérer les conflits en valorisant les mécanismes endogènes de gestion pour la consolidation de la paix ; identifier les stratégies et les mécanismes de restauration de l’autorité de l’État dans la consolidation de la paix ; renforcer la confiance entre les populations et les Forces armées et de sécurité.

Pour ce faire, les participants venus de toutes les régions administratives, les représentants des institutions et les membres du comité de pilotage vont discuter pendant cinq jours autour de cinq thématiques : Paix et Réconciliation nationale ; Question Politiques et Institutionnelles ; Économie et Développement ; Défense et Sécurité ; Géopolitique et Environnement international.

Le dialogue inter-maliens s’ouvre dans un contexte marqué par la suspension des activités des partis politiques et des activités des associations à caractère politique par le gouvernement de la transition. Irrités, la quasi-totalité formations politiques ont annoncé qu’elles ne participeront pas au dialogue inter-maliens. Il se fera aussi sans les groupes armés du Cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement (CSP-PSD) qui n’ont pas été invités à la rencontre.

Le dialogue inter-maliens pour la Paix et la réconciliation nationale est initié par les autorités afin de permettre aux maliens de parler entre eux après la dénonciation de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation nationale issu du processus d’Alger.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

