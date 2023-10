Décès de Bertin Dakouo : “Hommage à mon petit Bobo”

C’est avec une grande affliction que j’ai appris la mort de mon ami intime, mon collègue et cousin Bertin Dakouo. J’ai été profondément ému et bouleversé par la disparition de ce grand journaliste que j’ai eu à côtoyer, à connaitre et avec qui j’ai travaillé durant plus de deux décennies. Tout au long de ma carrière de Conseiller Culturel, de Conseiller en Communication, de Chef de Cabinet, j’ai toujours entretenu d’excellentes relations avec l’ensemble des journalistes et hommes de Médias publics et privés, mais celles qui me liaient particulièrement à Bertin étaient très fortes. Notre collaboration était loyale, franche. Le cousinage entre nous deux (peulh et bobo) était si fort qu’on était devenu des complices. Bertin que j’appelais affectueusement “jeune petit bobo” et lui m’appelait “jeune petit peulh” était un grand journaliste qui avait une plume “magique”.

Les articles qu’il rédigeait sous la houlette de mon jeune frère Sambi Touré, étaient de belle facture. Bertin était un homme simple, effacé, modeste, courtois, respectueux, qui aimait son travail. Il était très attaché aux relations sociales. Il était profondément humain et très discret!

La presse malienne vient de perdre ainsi un de ses meilleurs journalistes, un homme de grandes qualités morales et intellectuelles ! Notre dernière rencontre date de mars 2023, où avant de rejoindre mon poste à Tunis, je me suis rendu chez lui à domicile à N’Tabacoro ATTbougou. Nous avons beaucoup causé et sommes entretenus sur plusieurs sujets de préoccupations nationales et internationales et même privés. L’homme était affaibli, très éprouvé, mais avait le moral bon. Il m’a raccompagné jusqu’à la porte en me serrant fortement la main. Je lui ai dit : “il faut te rétablir très rapidement car j’ai encore besoin de toi, petit Bobo.” Il m’a répondu : “merci infiniment, petit peulh, ça ira.”

En cette douloureuse circonstance, j’adresse mes condoléances les plus attristées à la famille de Bertin, durement éprouvée, à son épouse Mme Dakouo Marie Koné, à la Primature, au journal Info-Matin, ainsi qu’à l’ensemble de la presse malienne.

Repose en paix, mon petit et jeune bobo !

Tunis, le 18 octobre 2023

Moussa Soro SY Journaliste

