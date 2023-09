Mali: l’ancien international de football, Salif Kéïta, est mort à l’âge de 76 ans

L’ancien international de football et premier Ballon d’or africain, Salif Kéïta, est décédé ce samedi 02 septembre à Bamako à l’âge de 76 ans.

Né le 12 décembre 1946 à Bamako, Salif Kéïta est décédé ce samedi 02 septembre dans la capitale malienne à l’âge de 76 ans. Premier Ballon d’or africain en 1970, il a commencé sa carrière à l’AS Real Bamako avec qui, il remporte trois fois la Coupe du Mali puis au Stade malien. Il rejoint ensuite, à 23 ans, l’AS Saint-Étienne (France) avec laquelle Domingo remporte trois titres de champion de France et deux Coupes de France.

Après l’AS Saint Etienne, Salif Keita a joué tour à tour à l’Olympique de Marseille, au Valence CF puis au Sporting Club de Portugal où il remporte une Coupe du Portugal. Il termine sa carrière aux États-Unis aux New England Tea Men.

Sélectionné à 13 reprises avec les Aigles du Mali, Salif Kéïta a inscrit 11 buts. Il faisait partie de l’équipe finaliste des Jeux africains en 1965 et de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en 1972. Des moments des plus glorieux du football malien.

Après sa carrière de football, il crée le centre Salif Kéïta et devient plus tard le président de la fédération malienne de football où il ne fera qu’un seul mandat (2005-2009). Depuis la fin de son mandat, les apparitions publiques de Salif Kéïta se faisaient rares. Le premier Ballon d’or africain se retire à un moment où de gros nuages s’amoncèlent sur le football malien avec les péripéties de l’assemblée générale élective à la fédération malienne de football.

A l’annonce de son décès, les hommages affluent d’un peu partout. “La panthère noire s’en est allée, emportant avec elle un morceau de notre club. Salif Keita, nous pleurons ta disparition“, écrit l’AS Saint-Étienne sur ces réseaux sociaux. “Je veux témoigner, en ce jour, de l’extraordinaire joueur qui l’était et transmettre à sa famille mes sincères condoléances. Et au football malien,qui perd l’un de ses plus illustres représentants“, a fait remarquer Alain GIRESSE, ancien joueur français et ancien sélectionneur des Aigles du Mali, sur ces réseaux sociaux.

L’annonce de la mort de Salif Kéïta a été précédée par celle de Kabirou Bah, un autre ancien international malien de football.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

