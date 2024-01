408 N° du « Grand Grin du Mali » : Dialakorodji à l’honneur

À l’appel de l’association Benkadi N°1, l’espace d’échange pour la promotion de la citoyenneté, le traditionnel « Grand Grin du Mali » de Mohamed Salia Touré s’est tenu dans la commune rurale de Dialakorodji, le 13 janvier 2024. La rencontre a enregistré la présence des membres du Grand Grin, d’autorités communales et des nombreux membres de l’entité initiatrice de l’événement. Les membres du Grin de Dialakorodji ont également rehaussé de leur présence l’éclat de la rencontre, laquelle a mobilisé des centaines de jeunes hommes et femmes pour discuter autour du thé du « rôle de la femme dans la construction de la famille ». En plantant le décor, le chef du Grin, Mohamed Salia Touré a indiqué expliqué que le rôle de construction de la famille revient essentiellement à la femme, en tant que pilier principal et fondation à la fois. C’est à la femme que revienne, en effet, selon l’ex président du CNJ, l’éducation familiale des enfants qu’elle dirige à la fois avec douceur et fermeté ainsi que l’entretien de son mari. Dans la femme, l’ex ministre de l’emploi et de la promotion professionnelle voit aussi une gardienne des valeurs sociétales. Et d’exhorter par conséquent la gent à être des bons un exemple pour leur enfant appelé à servir la société.

Fraîchement élu chef de « Grand Grin de Dialakorodji », Diarrasso Diarra, a pour sa part invité la jeunesse malienne à s’acquitter plus de ses devoirs envers la nation avant de réclamer ses droits.

« Nous aurions des droits parce que nous avons des devoirs, et réciproquement », a-t-il martelé avant d’annoncer le démarrage d’une série de formations pour renforcer la citoyenneté dans le quotidien des habitants de Dialakorodji.

Amidou Keita

Commentaires via Facebook :