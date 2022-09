Le week-end passé, le football malien a connu une triste fin de semaine avec l’élimination des Juniors de la CAN et la défaite du Djoliba en Ligue des Champions.

Fin de course pour l’une, panne de démarrage pour l’autre. En fin de semaine passée, les amoureux de la balle ronde malienne ont vécu un cauchemar à la suite des contre performances réalisées par l’équipe nationale des moins de 20 ans et le champion du Mali. Après avoir terminé haut les mains la phase de poules du tournoi éliminatoire de la CAN Juniors, les Aiglons étaient opposés le vendredi au 2e de la poule B en demi-finale pour une place en finale. A la grande surprise, l’équipe dirigée par Demba Traoré a été éliminée par la Gambie. Après avoir mené jusqu’à la 82’, les nôtres ont cédé en fin de match en concédant l’égalisation avant de s’incliner aux tirs par 4-2. Fin de rêve, place aux illusions pour l’une des équipes favorites du tournoi qui n’avait besoin que de se qualifier à la finale pour composter par la même occasion le ticket de la prochaine CAN prévue en 2023 en Egypte.

De son côté, le Djoliba AC a connu une mauvaise entame en Ligue des Champions. Au match aller du tour préliminaire, le champion du Mali a été sèchement battu (2-0), en déplacement, par Deportivo Mongomo. Le match retour prévu pour le 18 septembre à Bamako s’annonce compliqué pour les Rouges de Bamako.

Engagée en Coupe de la Confédération, l’AS Réal de Bamako effectue son entrée en lice ce mardi face à l’AS Douanes du Burkina Faso. Le match a été délocalisé au Bénin faute de stade homologué par la CAF au Faso.

