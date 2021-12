Grace au leadership éclairé du PDG de la CMDT Dr Nango Dembélé et son équipe, la Compagnie malienne pour le développement des textiles (CMDT) a repris sa place de leader africain du coton cette année. Une performance qui est à l’actif de la nouvelle équipe dirigeante de l’entreprise. Au cours de sa visite dans les usines d’égrenage des différentes filiales des zones de production, les 10, 11, 12 et 13 décembre 2021, le PDG n’a pas caché sa satisfaction et en a profité pour féliciter l’engagement du personnel de la CMDT pour la réussite de la campagne et aussi la bravoure des paysans maliens à relever le défi.

Usines de Kadiolo et de Kignan la performance au rendez-vous ! En effet, après la visite de courtoisie aux autorités coutumières des deux localités, le PDG de la CMDT Dr. Nango Dembélé et sa délégation ont procédé à la visite des deux Usines ce samedi 11 décembre 2021.

A l’image des autres Usines, Kadiolo et Kignan ne font pas l’exception. Le personnel est très motivé et engagé.

A travers son sentiment de satisfaction, le PDG Dr. Nango Dembélé n’a pas manqué de féliciter le Directeur Industriel et tout son personnel pour le travail marathon abattu sur le terrain. Il les invite tous à respecter les consignes de sécurité dans les Usines.

Après les filiales Nord-Est et Centre, Dr. Nango Dembélé PDG de la CMDT et sa délégation ont visité les usines avec celles des Filiales Centre et Sud ( Ouéléssébougou, Bougouni, Koumantou, Sikasso, Kadiolo et Kignan) les jours suivants.

Avec la forte production attendue, Dr. Nango Dembélé est très heureux de constater que la campagne d’égrenage bat son plein et se passe très bien grâce à l’engagement et la bonne volonté du personnel Industriel de la CMDT. Le record journalier de plus de 6000 tonnes de coton graine égrené a été atteint deux fois en moins d’un mois, ce qui est une 1ère au Mali.

La qualité de la fibre est en nette amélioration par rapport à la campagne écoulée.

Le PDG, très content, félicite tout le personnel engagé de la CMDT.

LE MALI REDEVIENT PREMIER PRODUCTEUR DE COTON D’AFRIQUE POUR LA CAMPAGNE 2021/2022

Selon un rapport du Ministère Américain de l’Agriculture (USDA) publié le 28 septembre 2021, les perspectives de production de coton de la zone franc de l’Afrique de l’Ouest pour la campagne de commercialisation 2021/2022 sont favorables après une superficie presque record et des conditions météorologiques favorables à l’établissement et au développement des cultures du mois de juin à début septembre. Le même rapport de l’USDA prédit que le Mali sera le plus grand producteur de coton en Afrique pour la Campagne 2021/ 2022, suivi du Bénin, de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso. Ainsi, le Mali relèvera un double défi: celui de la sortie de crise cotonnière dû au boycott de la campagne écoulée par les producteurs de coton et la récupération de sa place de premier producteur de coton en Afrique qu’il occupait il y’a quelques années.

