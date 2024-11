Célébration de l’An I de la libération de Kidal : Démonstration de force des «soutiens à la Transition»

Des organisations de la société civile et des partis politiques favorables à la Transition ont célébré, hier, en grande pompe le premier anniversaire du retour de Kidal dans le giron de l’État. Ils ont rendu un vibrant hommage aux Forces armées maliennes (FAMa) et au chef de l’État, le Général d’armée Assimi Goïta, avant de répondre aux propositions du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga sur la gestion de la Transition.

Comme une véritable démonstration de force, des organisations de la société civile et des partis politiques appelés «soutiens à la Transition» ont fait, hier dans l’après-midi, le plein de la salle de 1.000 places du Centre international de conférences de Bamako (CICB). Ceux qui n’ont pu accéder à la grande salle sont restés sur l’esplanade du CICB pour être témoins de cette réunion commémorative de l’An I de la libération de Kidal, intervenue le 14 novembre 2023 grâce à la bravoure de nos FAMa.

Il s’agissait pour les initiateurs de cette rencontre de célébrer la dignité, le courage et la souveraineté retrouvée face à l’oppression. Surtout de rendre hommage au sacrifice de ceux qui ont donné leurs vies pour notre indépendance et notre dignité nationale lors des événements intervenus entre le 10 et le 14 novembre 2023. «Cette victoire mérite d’être célébrée à tous les instants de la vie de notre Nation», a déclaré le porte-parole des initiateurs de la rencontre, Mohamed Ag Mouhammedoun Haïdara, membre du Conseil national de Transition (CNT) et président de l’Alliance pour la refondation du Mali (Arema).

PAS DE DIVISION, NI DE CONFUSION- Au-delà du caractère festif, ce meeting avait tout l’air d’une réplique au discours du président du Comité stratégique du M5-RFP, par ailleurs chef de gouvernement, tenu lors de son meeting du samedi dernier. « Choguel tu fais quoi encore au gouvernement ? Carton rouge pour Choguel Maïga… Choguel démissionne…», peut-on lire sur des pancartes et des banderoles affichées sur les quatre de côtés de la salle.

Devant un acquis public à sa cause, le président de l’Arema n’a pas été plus tendre envers l’actuel locataire de la Primature. «La récupération de Kidal le 14 novembre 2023 qui devrait être célébrée dans une communion d’esprit a été malheureusement détournée le 16 novembre 2024 pour des propositions fallacieuses d’une clarification de la situation politique, pour se transformer en une proposition de réorientation du pays …

Ce n’est en réalité qu’un lancement de candidature politique opportuniste du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga», at-il déclaré. Et de regretter qu’une «telle démarche qui éclabousse notre victoire soit une trahison de la confiance du Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta. Plus encore un mépris flagrant envers l’intelligence et la dignité du peuple malien».

Pour le porte-parole des initiateurs du meeting, «il est déplorable de constater en ces instants de mémoire que les ambitions personnelles prennent le pas sur l’intérêt collectif et que l’on tente de manipuler les espoirs légitimes des Maliens au service des stratégies du pouvoir». Cette manœuvre, at-il déploré, ne peut que « diviser et semer la confusion au moment où notre pays paie un besoin de plus de clarté, de solidarité et de cohésion ».

En conséquence, il a demandé au Président Assimi Goïta de se séparer du chef du gouvernement qui a, selon lui, failli à ses engagements. Quoi qu’il en soit, les organisateurs du rassemblement ont réaffirmé que «rien ne saurait modifier leur volonté de protéger notre pays». Et pour eux, le fait de dénoncer «publiquement les comportements du Premier ministre» en est une défense de la patrie.

HOMMAGE AU CHEF DE L’ÉTAT- Par ailleurs, Mohamed Ag Mouhammedoun Haïdara s’est réjoui d’avoir l’honneur et le privilège de rendre hommage au Général Assimi Goïta. «Un homme dont l’engagement et l’effort ont permis de tenir le Mali début face aux épreuves. Depuis son engagement militaire à son premier jour à la tête de l’État, il a mis son énergie, sa vision et sa vie au service du peuple malien», a témoigné le président de l’Arema. «Aujourd’hui, nous saluons non seulement ses actions animées passées, mais aussi le courage et la détermination qui l’ont tant sur le plan national qu’international», at-il renchéri.

Et le leader politique de rappeler que «le Président de la Transition que nous honorons ici n’a arrêté de lutter pour le bien-être de tous les Maliens en portant toujours l’intérêt général au-dessus de toute autre considération». Mohamed Ag Mouhammedoun Haïdara a également soutenu que l’engagement constant du Président de la Transition pour la justice sociale, la solidarité et l’intégrité humaine a guidé chacune de ses décisions. «Sur le plan international, il fait entendre la voix du Mali avec force et dignité en défendant les intérêts de notre Nation sur la scène mondiale et exigeant le respect pour notre peuple», a commenté le porte-parole du rassemblement.

Oumar DIAKITE

