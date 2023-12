Certification et signature électronique : la 4ème session ordinaire du Comité fait l’état des lieux

Le Comité de Certification et de Signature Électronique s’est réuni, ce mardi 05 décembre 2023. C’était à l’occasion de la quatrième session ordinaire. La rencontre a eu lieu dans la salle de réunion ministère de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Modernisation de l’Administration.

« Officiellement la signature électronique n’a pas encore démarré au Mali », a révélé Fanta Coumba Karembé, Directrice du Service de Certification et de Signature Électronique. « L’objectif aujourd’hui est de mettre en place une plateforme de signature électronique pour faciliter les procédures administratives ». Selon la directrice, pour avoir un document administratif nécessitant une signature, l’usager n’aura plus besoin de se déplacer si la signature électronique est utilisée.

Organe délibérant du Service de Certification et de Signature Électronique, le Comité est présidé par le Secrétaire général du ministère de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’Administration. Deux points étaient à l’ordre du jour de la quatrième session ordinaire. Il s’agit de « faire l’état des lieux de l’opérationnalisation effective du Service de Certification et de Signature Électronique et de proposer des actions concrètes ».

Sous la présidence du secrétaire général, Alkaidi Amar Touré, le Comité a aussi examiné la demande d’autorisation du QR CODE de l’Agence pour la Promotion de l’Investissement (API Mali) dans le cadre de la création des entreprises 100% en ligne. « A l’ère de la transformation numérique et de la dématérialisation, ce genre d’initiative de l’API est à saluer », s’est réjoui le secrétaire général.

Dans le cadre de la digitalisation, Alkaidi Amar Touré est conscient qu’il reste encore beaucoup à faire pour généraliser cette transformation numérique dans tous les domaines d’activités. Il est important, a-t-il affirmé à l’ouverture de la session, de « sensibiliser les citoyens, l’administration publique et le secteur privé aux avantages de la certification et la signature électronique ».

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :