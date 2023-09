Concours Akilina Kele : Quel projet de société pour le Mali ?

Des étudiants ont des projets de société pour leur pays. Avec « Rassembler pour bâtir la nation », le groupe de travail de l’EUTG a remporté l’édition 2023 du concours de débats inter universitaire dénommé Akilina Kèlè (confrontation d’idées en bambara).

On a souvent reproché aux jeunes leur manque d’initiative et d’engagement. En voici un qui ose relever le défi. Après avoir étudié le droit des affaires, Djibril Konoba Keita est sorti de la faculté des sciences juridiques et politiques (FSJP) en 2016. Quelque temps après lui est venue l’idée d’organiser une joute entre les universités, instituts et grandes écoles. Sans expérience et sans ressources, il prend son courage à deux mains pour démarcher ses connaissances et les structures qui de son avis pourraient l’accompagner. Quand il veut mettre en œuvre l’innovation, il essuie des déceptions et des difficultés apparaissent. C’est peu pour le décourager, il se rend compte qu’il faut un certain nombre de moyens. En avril 2021, grâce au soutien de l’entrepreneur Amadou Diawara, Djibril organise une première réunion à Sotuba-ACI. Les locaux de FAMIB lui sont prêtés. La “boite” vend des ordinateurs et crée des applications numériques (Amadou Diawara sera le président d’honneur de la première édition). Seize universités sont représentées à cette première rencontre.

La première date prévue pour l’activité ne tient pas. Parce qu’il lui parait nécessaire de s’adosser à une structure, le porteur de projet décide de quitter l’informel ; il crée l’agence Destiny communication en mars 2021. Au niveau de la cible, les seize universités restent en piste. Parce qu’il est frêle, timide, apparemment sans équipe, et son agence est à peine fonctionnelle ; les contributions sont rares (c’est seulement le 8 mars 2023 que l’agence a publiée “LeadMag”, un semestriel en format papier et version numérique faisant la promotion du leadership féminin). En plus, le jeune homme ne semble pas maitriser tous les contours de son ambition. Parmi les premiers à croire en lui il y’a un magistrat. Aussi, les appuis de quelques bonnes volontés font que quarante-huit étudiants des différentes universités bénéficient de 3 sessions préparatoires de formation en prise de parole en public, l’art de la repartie et les techniques d’éloquence.

Le nerf de la guerre fait défaut ; des promesses sont formulées, tant bien que mal, c’est avec moins de 300. 000 F CFA que le processus a été lancé. En tout, la tenue de la première édition, le 7 août 2021 au Grand Hôtel aura couté 1 000. 000 F CFA. La FST remporte cette première devant la Faculté de Médecine et d’odontostomatologie (FMOS) avec une moyenne de 14,50 contre 14,20 (contre toute attente la demi-finaliste Faculté de Sciences et de Gestion (FSEG) ne sera pas à la finale. Ce qui obligeât le comité d’organisation à faire appel à la FST, 3e. Finalement c’est cette repêchée qui remporta l’édition 2022).

Moussa dit Moïse Traoré

(ORTM) [email protected]

Commentaires via Facebook :