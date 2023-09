Derniers développements : Ben Le Cerveau sous mandat de dépôt

Suite à son interpellation lundi dernier par la Brigade d’Investigation Judiciaire, il a été placé hier sous mandat de dépôt pour atteinte au crédit de l’Etat par le pôle judiciaire spécialisé dans la cybercriminalité du tribunal de la commune VI.

Ben le cerveau a passé sa première nuit hier à la Maison Centrale d’Arrêt de Bamako. Son mouvement, Yèrèwolo Débout sur les Remparts reste derrière la justice. ‘’Mouvement épris de paix et de justice, Yèrèwolo croit sincèrement en notre justice, en son impartialité et en son indépendance ‘’, a mentionné le porte-parole Sidiki Kouyaté signataire du communiqué. Il ajouté que Yèrèwolo, mouvement souverainiste et panafricain, rappelle que son objectif a toujours été et demeure la défense de la patrie et celle des intérêts du peuple malien.

Selon le porte-parole de Yèrèwolo Debout sur les Remparts, le seul motif de son interpellation évoqué par les services compétents est et reste ‘’ l’atteinte au crédit de l’Etat’’. Par conséquent, le signataire du communiqué évoque que Yèrèwolo Débout sur les Remparts invite tous ses militants et sympathisants à continuer de protéger la transition sur cette dynamique panafricaine enclenchée par le peuple et les autorités du Mali contre l’impérialisme sous toutes ses formes. ‘’ Yèrèwolo porte à la connaissance de l’opinion nationale et internationale que son principal, son commandant en chef Adama Ben Diarra, a été interpellé, ce lundi 04 septembre 2023 par la Brigade d’Investigation Judiciaire à sa sortie du cimetière d’Hamdallaye consacrant le 7ème anniversaire du décès du camarade Amadou Seydou Traoré dit Amadou Djicoroni’’, a affirmé Sidiki Kouyaté.

A titre de rappel, après son émission dans une radio de la place où Ben le cerveau a parlé de quasiment tous les sujets d’actualité, il a été interpellé par la justice et mis sous mandat de dépôt hier.

Diakaridia Sanogo

