EMPLOI : Le Centre Tony Victor voit le jour

Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, Mohamed Salia Touré a présidé la cérémonie d’inauguration du Centre de formation professionnelle et le Garage moderne Tony Victor le mercredi 6 mai 2021 à Missabougou. L’infrastructure est un investissement de 500 millions de F CFA financé par son promoteur Tony Victor.

Victor Efoe Tonyvi appelé par ses intimes Tony Victor, le promoteur du Centre de formation professionnelle et le Garage moderne Tony Victor, est un technicien supérieur en mécanique auto, installé au Mali depuis 1999, il a à son actif plusieurs formations, et un parcours brillant.

En effet, Mr Victor a exercé au Togo, en Côté d’Ivoire, au Burkina Faso et en Europe avant de décider de s’installer au Mali qui a su le charmer.

« Employé par les sociétés de concessions automobiles respectivement SERA-Mali (concessionnaires de Nissan, Renault et Dacia RVI) et Lini-automobile (concessionnaires Volks Wagen), l’envie de l’auto-entreprenariat m’a incité à ouvrir mon propre garage et à dessiner la vision qui est le mien aujourd’hui »a expliqué le Chef d’entreprise qui met son argent et son expérience au service de la formation et l’emploi dans notre pays.

Du haut de ses expériences, Victor Efoe Tonyvi, a senti la nécessité de mettre en place un espace de formation adapté aux besoins et réalités du pays. Une ambition que le centre se consacre en vue de mettre à la disposition des ouvriers bien formés, compétents et performants et professionnels.

Pour sa part, le ministre Mohamed Salia Touré, a salué et félicité l’initiative ., encourageant Victor pour son engagement, le ministre de l’emploi et de la formation professionnel, lui a signifié sa disponibilité et son accompagnement autour de cet œuvre qui conforte son portefeuille et la vision du gouvernement en facilitant la reconversion des jeunes gage de leur employabilité.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

