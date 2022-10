Le Mali a connu cette année, les pires niveaux de faim durant cette dernière décennie. Le nombre de personnes en situation de crise ou d’urgence alimentaire continue d’augmenter d’année en année, exacerbé par l’insécurité croissante et les effets du changement climatique. Les femmes et les enfants, ainsi que ceux qui sont souvent marginalisés, comme les personnes handicapées, continuent d’être les plus durement touchés. La guerre de la Russie avec l’Ukraine a aggravé la crise alimentaire mondiale.

Pour répondre à ces besoins, au mois d’août de cette année, le Royaume-Uni a annoncé un ensemble d’assistance humanitaire pour les populations du Sahel et du Bassin du Lac Tchad du Bassin du Sahel et du lac Tchad, y compris le Mali. Ce soutien, par l’intermédiaire d’agences des Nations Unies et d’ONG internationales, fournira une aide vitale en matière de nourriture, d’eau et d’assainissement dans les zones où les conflits, le changement climatique et la faim extrême causent le plus de souffrances.

Depuis 2019, le financement britannique a soutenu plus de 6 millions de personnes dans le besoin au Mali. Ce soutien inclut une assistance alimentaire, le traitement des enfants souffrant de malnutrition sévère, la formation des parents à repérer les signes de malnutrition chez leurs enfants, ce qui permet une intervention rapide.

Apporter de l’assistance humanitaire aux communautés du monde entier qui sont les plus vulnérables en raison de la combinaison de crises est une priorité du Royaume-Uni.

En plus de répondre aux besoins critiques immédiats, le Royaume-Uni travaille avec des partenaires internationaux et nationaux pour renforcer la résilience des communautés et s’attaquer aux causes profondes de l’insécurité alimentaire au Mali.

Cela inclut l’adaptation aux effets du changement climatique, qui ont un impact disproportionné sur le Sahel, y compris le Mali. Les chocs climatiques tels que la sécheresse deviennent de plus en plus fréquents et affectent plus de personnes, pendant que les saisons des pluies sont plus intenses et moins prévisibles augmentent le risque d’inondations. Cela menace les moyens de subsistance et la productivité agricole, en particulier parmi les plus pauvres.

Au cours de notre présidence de la COP26, le Royaume-Uni a mobilisé des fonds et des engagements politiques de la part des dirigeants mondiaux pour soutenir l’adaptation de l’Afrique au changement climatique. Cela aidera les gouvernements africains et la société civile à déployer des projets essentiels afin que les communautés vulnérables puissent survivre et s’adapter à l’impact des conditions météorologiques extrêmes.

Au Mali, le Royaume-Uni soutient le développement des systèmes de protection sociale adaptatifs mis en œuvre par le gouvernement qui fournissent de l’argent et de l’aide aux ménages dans le besoin et vulnérables. Le système soutient la résilience des ménages et leur capacité à faire face aux effets du changement climatique et d’autres chocs lorsqu’ils se feront sentir mais aussi à rester en sécurité alimentaire. Le Royaume-Uni soutient également l’accès durable aux terres et leur utilisation, grâce à la promotion d’une agriculture intelligente face au climat et à des mécanismes plus inclusifs pour gérer pacifiquement les conflits fonciers.

Le Royaume-Uni continue de soutenir le peuple malien, en fournissant un soutien essentiel pour répondre à ses besoins, accélérer le développement à long terme et jouer un rôle actif dans les forums nationaux et internationaux pour mettre fin à cette crise multidimensionnelle.

Source : Ambassade UK

Commentaires via Facebook :