Le patron de Wagner Evgueni Prigojine apparaît dans le Sahel

Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner serait-il en Afrique ? C’est plutôt l’impression qu’Evgueni Prigojine laisse apparaitre dans une vidéo publiée sur la page du groupe Wagner, où il lance un appel de recrutement pour étendre l’influence de la Russie dans le continent Africain. Habillé en treillis militaire du groupe qu’il dirige, kalachnikov entre les mains et entouré des hommes armés dans les pick-up, Evgueni Prigojine détaille le degré de la température dans la région de l’Afrique, où il se trouve. Toujours dans cette courte vidéo, il indique que Wagner travaille pour rendre la Russie plus grande et l’Afrique plus libre, justice pour les africains contre le groupe Etat islamique dans le Grand Sahara et d’autres groupes terroristes.

Nombreux analystes estiment que la vidéo a été tournée dans le Sahel selon son décor. Les mêmes indiquent qu’il aurait proposé l’aide de son groupe au Niger, menacé aujourd’hui par une intervention militaire de la CEDEAO. Evgueni Prigojine dirige Wagner qui mène aux côtés des troupes Russes une guerre sanglante contre l’Ukraine depuis un an. En fin juin 2023, les troupes de Prigojine se sont retournées contre le pouvoir russe, en plein conflit en Ukraine. Pendant une journée, les combattants de Wagner sont parvenus à occuper un quartier général de l’armée russe à Rostov-sur-le-Don (sud-ouest) et parcouru plusieurs centaines de kilomètres en direction de Moscou. Cette mutinerie a pris fin le soir du 24 juin grâce à une médiation du Président Biélorusse, Alexandre Loukachenko.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

