Nommé le 07 juin 2021 comme Premier ministre, Dr Choguel K Maïga a été limogé ce mercredi 20 novembre par le président de la transition, le général d’Armée Assimi Goïta. Le désormais ancien Premier ministre quitte ses fonctions sur une note très négative.

Clap de fin pour le Dr Choguel K Maïga à la tête du gouvernement de transition. Nommé le 07 juin 2021, celui qui se fait appeler soldat de 2e classe a été viré ce mercredi 20 novembre par le président de la transition, le général d’Armée Assimi Goïta. Pourtant sa nomination avait suscité beaucoup d’espoir mais force est de reconnaître qu’en plus de trois ans comme Chef du gouvernement, son bilan reste famélique. Dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des Maliens, à part la signature d’un pacte de stabilité sociale instituant une trêve sociale, on ne retient pas grande chose du passage du désormais ancien Premier ministre à la tête du gouvernement.

A primature, le président du M5-RFP, le mouvement insurrectionniste, qui a érigé le populisme et la propagande en mode de gouvernance, a brillé par son incapacité à faire face au quotidien de la population. Si son gouvernement peut se targuer d’avoir libéré la ville de Kidal, il est celui qui a été incapable à fournir de l’électricité aux maliens. Le gouvernement sous Choguel K Maïga n’a pas pu juguler l’insécurité malgré l’achat des équipements militaires. C’est lui-même qui parle de résurgence de la crise sécuritaire lors de son meeting de clarification, tenu le 16 novembre au CICB.

A la primature, le président du MPR s’est distingué par ses diatribes et ses attaques en règle contre le mouvement démocratique, les partis politiques, la classe politique et la démocratie. Excédés par les critiques, la quasi-totalité des responsables politiques ont fini par prendre leur distance vis-à-vis de lui. Par ses déclarations à l’emporte-pièce, Choguel K Maïga a fini par créer deux types de citoyens en faisant des uns, ceux qui pensent comme lui, des patriotes et les autres, qui n’épousent pas sa pensée, des apatrides créant une tension inutile entre ses concitoyens. Pourtant, le président de la transition lui avait assigné comme mission de recoudre le tissu social. Il en fait le contraire.

Le soldat de 2e classe par ses méthodes faites de manipulation, de falsification de l’histoire et de l’instrumentalisation a fini par diviser le M5-RFP, le mouvement insurrectionniste en plusieurs morceaux, dont il assure la présidence du comité stratégique, et à se mettre à dos d’une partie de la classe politique. Choguel K Maïga s’est aussi fait remarquer par ses déclarations enflammées contre une partie de la communauté internationale, notamment la France, sa meilleure ennemie.

Le gouvernement sous le leadership du Premier ministre souverainiste et populiste, s’est caractérisé par son manque de vision et de clairvoyance notamment sur le plan économique avec la chute du pouvoir d’achat de la population engendrant la détérioration des conditions de vie. Au nom de la souveraineté, le gouvernement Choguel K Maïga a contribué à la perte de nombreux emplois à travers la fermeture des ONG et le départ de la Minusma, sans aucune alternative crédible.

Au total, les maliens, qui ne regretteront certainement pas le limogeage du Dr Choguel K Maïga, ne retiendront de lui que des bavardages inutiles lors des cérémonies officielles, des déclarations enflammées et des discours creux.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

