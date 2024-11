NIAMEY, 20 novembre (Xinhua) — La capitale nigérienne, Niamey, abrite depuis mardi la Conférence internationale de solidarité avec les peuples du Sahel, un rendez-vous visant à débattre des sujets en lien avec la souveraineté nationale et la lutte contre l’impérialisme.

Pendant trois jours, cette conférence réunit des participants du Niger, du Burkina Faso et du Mali, qui forment l’Alliance des Etats du Sahel (AES), sous la présidence du Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zeine.

Organisé par le gouvernement nigérien en collaboration avec le secrétariat exécutif du mouvement Pan Africanism Today (PAT) et l’Organisation des peuples d’Afrique de l’Ouest (WAPO), l’événement cherche à honorer les peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger “pour leur résilience et leur détermination à sortir du joug néocolonialiste, leurs aspirations pour la paix, à la solidarité entre les peuples et au progrès socio-économique partagé”, a dit M. Zeine, soulignant que ces trois pays sont disposés à travailler avec tous les pays respectueux de leur souveraineté et dans le cadre d’une coopération mutuellement avantageuse.

“Le Mali, le Niger et Burkina ne veulent mener la guerre à personne. La seule chose que nous souhaitons, c’est qu’on nous laisse en paix”, a-t-il conclu. Fin

Source: https://french.news.cn/

Commentaires via Facebook :