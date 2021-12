Le bilan provisoire, déjà dramatique, s’élève à 94 morts à travers les États-Unis après les tornades qui ont frappé le pays dans la nuit de vendredi à samedi 11 décembre. Dans le seul État du Kentucky, au moins 64 décès sont à déplorer, le gouverneur de l’État, Andy Beshear, ayant revu le bilan provisoire à la baisse ce lundi, alors qu’il avait dans un premier temps annoncé 80 morts. « Ce nombre va dépasser la centaine », a-t-il cependant assuré sur la chaîne CNN, qualifiant la série de tornades comme « la plus mortelle » de l’histoire du Kentucky.

Parmi les victimes, au moins six ont perdu la vie dans l’effondrement d’un entrepôt du géant du commerce en ligne Amazon, a annoncé ce samedi le chef des pompiers d’Edwardsville (Illinois), où se situe le bâtiment. VIDÉO. Tornade au Kentucky : les images aériennes de la dévastation au « point zéro » « Nous avons identifié 45 membres du personnel qui ont réussi à sortir du bâtiment, un qui a dû être évacué par les airs vers un hôpital de la région pour être traité et six décès », a déclaré James Whiteford lors d’une conférence de presse.

Une grande partie du toit de l’entrepôt Amazon a été arrachée, tandis qu’un des murs s’est effondré dans le bâtiment. Le chef des pompiers de cette ville de 25 000 habitants a en outre précisé que les opérations de secours s’étaient conclues plus tôt dans l’après-midi, faisant place désormais aux opérations de récupération des corps, qui doivent durer trois jours. Ce qui laisse craindre que le bilan de cet effondrement s’alourdisse encore.

Jeff Bezos réagit Jeff Bezos, le PDG d’Amazon, a fait part de sa tristesse sur son compte Twitter. « Les nouvelles en provenance d’Edwardsville sont tragiques. Nous avons le cœur brisé par la perte de nos collègues là-bas, et nos pensées et prières vont à leurs familles et à leurs proches », a-t-il fait savoir. « Les habitants d’Edwardsville doivent savoir que l’équipe d’Amazon s’engage à les aider et sera à leurs côtés pendant cette crise », a-t-il ajouté.

Quelques heures plus tôt, la porte-parole de l’entreprise avait déjà réagi auprès de l’AFP. « Nous sommes profondément attristés par la nouvelle que des membres de notre famille Amazon sont décédés en raison de la tempête à Edwardsville », avait déclaré Kelly Nantel. « Nous continuons de fournir du soutien à nos employés et partenaires dans la zone », avait-elle précisé.

