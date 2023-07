Une mission des FAMa est arrivée, le 25 juillet 2023, dans les villages de Kiri, Pongonon, Guedioukom (le cercle de Koro). Cette patrouille de proximité a poursuivi des hommes armés dans le village de Zon à la frontalière Mali-Burkina. Après des échanges de tirs, 8 présumés terroristes ont été tués, d’autres ont fui. Au cours de leur fuite, ils se sont débarrassés de leurs armes et se sont introduits dans des maisons habitées. Des témoins rapportent qu’une fouille a été faite au niveau de quelques maisons cibles. Des motos et armes ont été saisies.

Nara-Guiré :

Les FAMa neutralisent 7 terroristes

En réaction à une embuscade complexe contre un convoi de l’armée malienne entre Nara et Guiré, les FAMa ont mené des frappes aériennes sur plusieurs refuges terroristes dans la région de Nara. Le bilan provisoire côté ennemi est de 07 terroristes neutralisés, 02 prisonniers, plusieurs armes et matériels récupérés.

Les FAMa ont enregistrées un mort et 02 blessés qui sont en cours d’évacuation hors de la zone.

Aussi, selon l’armée, des opérations de ratissage sont encore en cours.

Ménaka :

Une explosion fait 4 morts

Quatre morts et trois blessés dont deux graves, c’est le bilan de l’explosion d’un engin explosif improvisé à Ménaka. Le drame s’est produit, le jeudi 27 dernier, dans la partie Nord de la ville près d’un Camp de déplacés. Selon des témoins, l’engin a explosé quand il a été touché par un homme. A noter que plusieurs déplacés occupent la périphérie de Ménaka et sont exposés à toutes sortes d’intempéries.

Échéances électorales :

Des femmes se préparent

Des femmes potentielles candidates des partis politiques et des potentielles candidates indépendantes aux prochaines élections locales, législatives et présidentielle 2023-2024 suivent depuis, le 25 juillet 2023, une session de formation à Koulikoro. Il s’agit de renforcer leurs capacités techniques et politiques pour les échéances électorales en perspectives. Plus d’une cinquantaine de femmes politiques participent à la rencontre. Elle est initiée par le Réseau des jeunes femmes leaders des partis politiques et des organisations de la société civile avec le soutien de National Democratic Institut (NDI).

MACINA :

Une campagne contre le paludisme a débuté

La campagne de la chimiothérapie contre le paludisme saisonnier » a réuni, le mercredi dernier, à Macina les chefs de service et les responsables de la société civile. Il s’agissait, selon les organisateurs, d’amener les participants au même niveau d’information sur le déroulement de la campagne. Pour un coût total de 14 millions FCFA, la campagne débute le vendredi 28 juillet. Elle vise 72 681 enfants âgés de trois à 59 mois dans le district sanitaire de Macina.

Rassemblées par la Rédaction

Commentaires via Facebook :