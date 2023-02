Gao : le ministre de la Défense remet des drones de combat à l’armée de l’Air

Le ministre de la Défense et des anciens combattants Colonel Sadio Camara a remis ce mardi 14 février 2023 des #drones à l’armée de l’Air à Gao. Après Sevaré, c’est la très stratégique base de Gao qui réceptionne ses premiers drones de type TBD.

Le Premier ministre en visite dans la région de Gao

Sauf report de dernière minute, le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Dr Choguel Kokalla Maïga entamera ce vendredi 17 février une visite de quelques jours dans la région de Gao. Le Premier ministre se rendra à Ansongo puis à Bourem avant de présider certaines activités dans la cité des Askia.

Ce déplacement est le premier d’un haut responsable de la Transition depuis la phase dite rectification intervenue en mai 2021.

Cette visite de Dr Choguel Kokalla Maïga, qui intervient sur ses terres natales après plusieurs années d’absence, va réconforter les populations locales qui subissent les affres des groupes armés radicaux.

Sécurité et Protection civile : un aperçu sur quelques acquis de 2022

Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, sous le magistère du Général Daoud Ali Mohammedoune, a obtenu d’énormes acquis au cours de l’année 2022.

Au titre des moyens roulants, 200 véhicules Pick up simple cabine ont été acquis pour renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité. 19 ambulances médicalisées et 45 véhicules de secours aux asphyxiés et aux blessés sont venus augmenter la capacité d’intervention des sapeurs pompiers. Ce n’est pas tout. On note aussi l’acquisition de 20 camions-citernes feux de forêt (CCF) de 5000 litres de capacité Sinotruk, 5 camions-citernes feux de forêt (CCF) de 6000 litres, 02 citernes à carburant, 2 citernes à eau, 2 camions purificateurs d’eau, 02 camions à benne basculante 10 roues, 01 camion avec pelle mécanique, 01 camion chargeur, 05 citernes d’appui, 01 camion de vidange de 15 000 litres, 05 véhicules d’intervention divers et 05 véhicules double cabine. Il faut rappeler que cette liste n’est pas exhaustive.

En dressant un tableau récapitulatif des infrastructures réalisées, on retient la construction de 04 commissariats de police, de 40 postes de sécurité dans le district de Bamako au profit de la direction générale de la Police, de 02 pelotons et du logement du chef de peloton, 03 brigades de gendarmerie ; un siège de la direction de l’office central des stupéfiants ; un centre de secours, un dortoir de 200 places et un camp de la Forsat, des effets d’habillement.

Il s’agit là d’une partie des acquis obtenus en 2022 par le ministre de la sécurité et de la protection civile et son équipe. Ces différents marchés ont été passés dans les règles de l’art au niveau de la direction des finances et du matériel avec le souci permanent d’optimiser la gestion des ressources financières de l’Etat. Le directeur des finances et du matériel, Colonel Joseph Coulibaly a assuré un suivi régulier des différents chantiers en se rendant personnellement sur le terrain.

Le Directeur général du commerce en mission à Bougouni, Sikasso et Koutiala

La mission que le directeur général du Commerce, de la consommation et de la concurrence effectue dans les régions de Bougouni, Sikasso et Koutiala prend fin ce jeudi 16 février 2023 sur une note d’espoir. A Sikasso, en plus de l’évaluation du dispositif de surveillance de l’application de la mesure de suspension à l’exportation des céréales, Boukary Doumbia a visité le centre de conservation de la pomme de terre en chambres froides. Le premier responsable de la DGCC a effectué le déplacement au poste frontalier de Zégoua afin de s’assurer de la bonne application des mesures de suspension de l’exportation de la graine de coton, du tourteau de coton, du mil, du sorgho, du maïs et du riz local

Dans la capitale de l’or blanc, il a visité des huileries bénéficiaires de la suspension du paiement de la TVA à l’achat et l’importation de la graine de coton

