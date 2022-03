« Ici à Kangaba comme dans d’autres localités du pays, il y a de grandes potentialités agricoles et des ressources halieutiques que nous pouvons transformer. Parce que les grandes puissances de demain, ce sont celles qui seront capables de produire et de transformer ». Le décor est bien planté. Sur un sujet aride et peu fréquenté des hommes politiques, Modibo Sidibé, président du Fare projettent ses phares. Kangaba semble troquer la daba de l’agriculture contre l’orpaillage traditionnel. La ruée vers l’or a poussé principalement les jeunes hors des champs, de leurs villages rudement affectés par des difficultés d’accès à l’eau potable, le manque de routes.

Les populations de la localité gardent un bon souvenir de l’ex-Premier ministre, qui, pendant qu’il était aux affaires, s’est illustré aux côtés du président Amadou Toumani Touré dans la réalisation du tronçon Bamako-Kangaba, l’érection d’un lycée et la valorisation du site touristique « Kurukan Fuga ».

Sidibé a épilogué sur les pôles de développement économique, un terme générique qui englobe l’élevage, de l’agriculture, de l’arboriculture et la pêche qui sont autant d’atouts de développement du Mali. Une fois élu Président de République, un investissement de 26 milliards FCFA chaque deux ans pour l’aménagement des plaines afin de permettre aux populations rurales de produire en dehors des saisons pluvieuses. Pêle-mêle, il a traité le sujet de réforme du système éducatif, de réforme des outils de la sécurité, de la défense pour que l’armée malienne devienne plus professionnelle et soit dotée des matériels de défense sophistiqués. Nous voilà en pleine pré-campagne électorale.

