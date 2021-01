Malgré la présence des Forces de défense et de sécurité à Farabougou et dans certaines localités du cercle de Niono, la situation sécuritaire reste toujours tendue. Pour rappel, le village de Farabougou était assiégé pendant plusieurs semaines par des hommes armés avant d’être libérer le 15 octobres dernier, par les FAMa piloté par le vice-président de la Transition, le colonel Assimi GOITA. C’était dans le cadre d’une opération dénommée « farabougoukalafia ». Par ailleurs les djihadistes restent toujours aux alentours de la localité.

Mali : plus d’une centaine des jeunes outillés dans de différents corps de métiers

Plus d’une centaine jeune ont assisté pendant 15 jours une formation dans divers métiers dont la construction métallique, l’électricité coupe et couture… par ailleurs, Le gouvernement et l’union européenne à travers la GIZ /INS mettent en œuvres un projet dénommé « programme jeunesse et sensibilisation » (PROJES). Les jeunes venues des dispositifs d’orientation et d’insertion professionnelle (DOIP) des cercles Bandiagara, Koro, et Tenenkou. 19 jeunes dont 3 filles formés dans le corps de métiers comme l’électricité de Bankass, Boré, Diafarabé et Kona. Ils sont au total, 18 en maçonnerie carrelage ; 27 en menuiserie bois et 39 en menuiserie métallique à assister cette session. Elle avait pour but de favoriser l’insertion socio-professionnelle, la cohésion sociale, la relance de l’économie locale et la promotion de l’entreprenariat.

MALI : le Général tchèque fait ses adieux au ministère de la Défense et des Anciens Combattants (MDAC)

Le lundi 11 janvier 2021, le Général tchèque FRANTISEK RIDZAK commandant sortant de la mission d’entrainement de l’Union européenne au Mali a fait ses adieux au ministre de la défense et des anciens combattants, après 6 mois passés à la tête de la mission de l’UE au Mali. Cette rencontre a été mise à profit par le ministre et la délégation d’EUTM Mali pour évoquer les actions futures de la mission de l’UE au Mali. Le général Fernando Garcia Herreiz succèdera au général de brigade Frantisek Ridzak a la tête de l’EUTM Mali.

Koutiala : une soixante de femmes prennent part à une formation sur les complications liées à la grossesse

Le dimanche 10 janvier 2021, a pris fin dans le cercle de Koutiala une session de formation sur les complications liées à la grossesse. Elles sont au nombre d’une soixantaine des sages-femmes, infirmières obstétriciennes et matrones à prendre part à cette session de formation. Cette session a été organisée par le Centre de santé de référence de Koutiala (CSRéf) et financé par l’appui budgétaire sectoriel du Canada.

San : Une vaste opération de contrôle des permis de conduire des conducteurs de motos tricycle

Le lundi 11 janvier 2021 dans la matinée, une vaste opération de contrôle des permis de conduire des conducteurs a démarrée dans la ville de San. Selon M. Yamadou Dagnogo, Directeur de l’Office national des Transports (ONT), ce premier contrôle concerne le permis de conduire ensuite la deuxième concernera la carte grise. Par ailleurs, il a annoncé que tous les conducteurs ne possédant pas de permis de conduire seront obligés de payer une amande de 10 000 F.

Bafoulabé : la commune rurale de Tomora bénéficie d’un financement de Plus 152 millions

Dans le cadre de la deuxième phase du projet diaspora, la commune rurale de Tomora, cercle de Bafoulabé a bénéficié d’un financement de plus 152 millions de Franc CFA. Ce financement a été possible grâce au partenariat tripartite entre l’agence française de développement, l’association pour le développement d’Oussoubidiangna et la mairie de la commune de Tomora. Ce financement a permis la réalisation d’adduction d’eau, d’un verger potager doté d’un système d’irrigation et de la construction d’un centre culturel.

Douentza : Le nouveau gouverneur prête serment

Le jeudi 07 janvier dernier, le nouveau gouverneur de la nouvelle Région de Douentza, Mory Cissé a prêté serment avant d’entrer en fonction lors d’une cérémonie qui s’est tenue au palais de justice de la région en présence des autorités administratives, communales et coutumières. Le juge Soumaïla Konaté a instruit le greffier audiencier de livrer le contenu du décret N°2020 0238/PRM du 02 décembre 2020 portant nomination des gouverneurs de régions et du District de Bamako. Mory Cissé a ainsi prêté servent conforment à l’article 41 du décret N°0067-PRM du 13 février 2015 dit « Avant d’entrer en fonction, les gouverneurs, préfets et sous-préfets prêtent serment devant le tribunal compétent dont relève leur circonscription ».

Situation sécuritaire et politique du Mali : l’ONU publie son rapport trimestriel

Il y a quelques jours, le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU), Antonio Guterres a publié son rapport trimestriel sur la situation politique et sécuritaire au Mali, la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali qui couvre le dernier trimestriel de 2020. Antonio Guterres a noté que l’actualité politique au Mali continue d’être dominée par la mise en place des institutions de transition au cours du trimestre écoulé. Une charte de la transition a été publiée le 1er octobre, suite à la nomination du président de la Transition, du vice- président et du premier ministre. Un gouvernement de transition a été formé le 5 octobre et le 3 décembre le président Bah N’Daw a nommé les 121 membres du conseil national de Transition, organe législatif.

Mali : Accélération de la réforme du secteur de la sécurité

Pour accélérer la réforme du secteur de la sécurité et permettre le retour de l’administration sur l’ensemble du territoire national, le conseil national pour la réforme de la sécurité a fait le point de l’évolution de la situation sécuritaire et l’urgence d’y faire face lors d’une réunion en session ordinaire. Cette réunion présidée par le Premier ministre s’est déroulée alors que plusieurs parties du pays notamment au centre et au nord font face à une recrudescence de l’insécurité.

