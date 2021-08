Mali : L’artiste Dr Keb « introuvable », son staff s’inquiète

Que sont devenus le jeune artiste Dr Keb et son staff ? La question turlupine ses nombreux fans depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Amadou Kébé, l’une des figures montantes du Hip-hop malien, communément appelé Dr Keb, était en tournée, la semaine dernière, dans la Région de Tombouctou « pour une série de concerts du 29 au 31 août pour la promotion de la paix et le vivre ensemble dans un Mali unifié », selon son staff à Bamako.

« On est sans nouvelle de l’artiste depuis jeudi dernier à 6h », confie Badian Traoré, un de ses conseillers joint au téléphone. Il confirme qu’il devait quitter Tombouctou, où il est arrivé par vol pour Rharous. L’artiste était accompagné d’au moins quatre (4) personnes, un activiste, son second manager, et son chargé à la sécurité, informe son conseiller.

Dans une vidéo publiée sur la page de l’artiste, son équipe de Bamako précise que « la communication est devenue aléatoire » entre elle et l’équipe qui accompagnait Dr Keb pour ses concerts, suite à des « pannes techniques survenus sur les installations des opérateurs de téléphonie.

La thèse de l’enlèvement de l’artiste et son staff a déjà été avancée dans des publications sur les réseaux sociaux, sans aucune confirmation de sources sûres. Son équipe « devait regagner Bamako ce jour lundi 02/08/2021 à partir de 13h par le vol. Malheureusement, le comité d’accueil à l’aéroport International Modibo Keita était surpris du fait qu’ils n’ont pas embarqué depuis Tombouctou », toujours selon son staff de Bamako.

En attendant, l’équipe de l’artiste appelle à la « mobilisation des personnes de bonne volonté, autorités politiques, administrative et traditionnelle, organismes de défense et de promotion des droits de l’homme, la Presse et singulièrement les acteurs culturels » afin de pouvoir « rentrer en contact avec l’artiste et son staff ».

S. SIDIBÉ

