Femme politique malienne, Militante écologiste. Aminata est présidente du Rassemblement pour l’éducation à l’environnement et au développement durable(REDD). Elle a été aussi ministre de l’Education de base, de l’Alphabétisation et des Langues nationales sous ATT. Voici en quelques lignes son portrait.

Née en novembre 1956 à Bamako. Après des études secondaires à Bamako, elle a étudié à l’université de Dakar (Sénégal). Mme Sidibé Aminata Diallo est titulaire d’un Doctorat en Aménagement et Urbanisme obtenu en 1984 à l’Université de Toulouse en France. Aminata Diallo a été Assistante à l’Université du Burundi, de 1986 à 1989. Elle poursuit son séjour en France, où elle a mené plusieurs activités professionnelles, notamment comme chargée de mission à la Compagnie générale des Eaux de Paris puis chargée de programme à l’Unesco (Division Eau et Assainissement) et est périodiquement consultante pour cet organisme onusien. Elle rentre au pays en 2002. Par la suite elle devient Professeur-Chercheur à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université de Bamako. Elle s’illustre dans le lobbying en faveur de l’environnement et de l’assainissement, à travers notamment sa participation aux conférences-débats ainsi qu’à « ça se discute », une émission télévisuelle de l’ORTM consacrée à la citoyenneté.

Dans la perspective du scrutin présidentiel de 2007, elle transforme son association le REDD (Rassemblement pour l’éducation au développement durable) en parti politique. C’est la première femme candidate à une élection présidentielle au Mali. Elle a axé sa campagne autour des questions environnementales (assainissement du cadre de vie, arrêt de la déforestation, lutte contre l’avancée du désert) et la promotion de la femme. A l’issue du premier tour qui voit la réélection du président sortant Amadou Toumani Touré, Aminata se place en septième position avec 0,55% de voix.

En récompense de son engagement politique basé sur l’écologie et la promotion féminine, le président ATT la nomme dans le gouvernement formé à la suite de l’élection présidentielle d’avril 2007. Elle devient ainsi ministre de l’Education de base, de l’Alphabétisation et des Langues nationales, du 03 octobre 2007 au 9 avril 2009. Après son départ du gouvernement, elle a été présidente de la Commission préparatoire du Forum africain de l’Environnement et du développement que Bamako a abrité fin 2009. L’histoire retient que Mme Sidibé Aminata Diallo est la 1ère Malienne à briguer la magistrature suprême de son pays. Depuis, l’ancienne ministre se consacre aux activités intellectuelles. Actuellement, elle consacre ses activités politiques à l’animation de son Parti, à la participation aux manifestations des femmes leaders.

En somme, Mme Sidibé Aminata est une femme battante et courageuse pour son association mais aussi pour la promotion de la femme.

Oumou SISSOKO

