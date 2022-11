Femme engagée, Mme Keïta Aïda M’Bo a été conseillère au Programme/environnement Assistante au Représentant-résident du PNUD puis successivement chargée de cours au compte du ministère de l’Education nationale en France. Ensuite elle devient responsable du transfert des équipements du Projet routier financé et gestionnaire du portefeuille UNSO par la suite elle fut ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable. Voici en quelques lignes son portrait.

Née en 1958 à Villepinte en France, elle est l’épouse de Nancoman Keïta, ancien ministre de l’Environnement et de l’Assainissement de 2004-2007. C’est au lycée Notre Dame du Niger qu’elle décrocha son baccalauréat en 1976.Mme Keïta Aïda M’Bo est titulaire d’une Maitrise en Droit (Université de Reims Champagne en France, 1985) puis d’un Master en Gestion du développement (Université Mandé Bukari de Bamako, 2011). Au plan professionnel, elle a une expérience de plusieurs années dans le domaine de l’environnement et du développement durable à travers les différents postes qu’elle a occupés dans la Représentation Résidente du PNUD au Mali. Entre 1985 et 1993, Aïda M’Bo fut successivement chargée de cours au compte du ministère de l’Education nationale en France, responsable administrative et technique du Programme « Haute intensité de main d’œuvre » au Mali, responsable du transfert des équipements du Projet routier financé par l’UNSO (United Nations Sudano-Sahelian Office), et gestionnaire du portefeuille UNSO comprenant 6 projets en exécution nationale.

Mme Keïta Aïda M’Bo y a été successivement chargée de programme (2001-2004), conseillère au Programme/environnement puis Assistante au Représentant-résident du PNUD/Mali avant son entrée dans le gouvernement, le 7 juillet 2016 comme ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable. Elle a assumé les charges tout en militant activement au parti présidentiel RPM. Elle s’est battue pour débarrasser la population de Lafiabougou de la montagne d’ordures avec laquelle elle cohabitait depuis plusieurs années. Au-delà de cette montagne, chaque samedi, cette dame suspendait son repos pour une croisade anti-montagnes d’ordures.

Côté vie associative, Mme Keïta Aïda M’Bo est la présidente du Réseau ENERGIA/Mali et est membre de plusieurs organisations dont l’Association malienne d’impact environnement. Membre de l’Association des femmes de Faladié pour la défense de l’environnement, et membre de la Fédération nationale des coordinations des organisations féminines du Mali (FENACOF). Membre du comité national de sélection des projets du Programme de micro financement du Fonds pour l’environnement mondial (PMF/Fem), elle a contribué au respect rigoureux de la conformité des projets avec les politiques nationales environnementales, les thématiques du Fem en vue de leur contribution à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).Mariée et mère de plusieurs enfants, Mme Kéïta Aïda M’Bo aime la lecture, la poésie, le scrabble et la marche.

En définitive, Mme Keïta Aïda M’Bo est une femme politique très engagée. Elle est un leader des mouvements associatifs. Les deux vies ne lui ont pas empêché de se battre pour la cause commune qui est celle d’un environnement bien assaini.

Oumou SISSOKO

