Médecin malienne, Mme Marie Madeleine Togo a travaillé au Service de néphrologie de l’Hôpital du Point G et au CHU Gabriel Touré puis au Centre de santé de référence de la Commune V de Bamako. Ensuite elle devient conseillère technique au ministère de la Santé par la suite l’Inspection des services de Santé. Elle a été ministre de la Santé au sein du gouvernement Modibo Keïta. Voici en quelques lignes son portrait

Dr. Marie Madeleine Togo, 61 ans, a fait ses premières armes en médecine dans les années 80. Née le 1er janvier 1954 à Pel Maoudé (Cercle de Koro, Région de Mopti), elle est titulaire d’un Doctorat en Médecine (ENMP de Bamako) en 1982. Elle a aussi décroché en France deux diplômes de spécialisation : un DES en anesthésie et réanimation au C.H.U. de Clermont-Ferrand en France ainsi qu’un Diplôme en Médecine de catastrophe au C.H.U. d’Amiens. Elle a aussi obtenu le certificat du cours supérieur d’épidémiologie à Bamako en 2004.

Marie Madeleine a consacré l’année 2005 aux soins des malades au Centre de Santé de Référence de la Commune V de Bamako. Au plan professionnel, Dr. Marie Madeleine Togo a notamment servi au Service de néphrologie de l’Hôpital du Point G et au CHU Gabriel Touré qu’elle dirigea de 1999 à 2004. L’année suivante, elle offre ses services au Centre de santé de référence de la Commune V de Bamako. Ensuite, elle devient conseillère technique au ministère de la Santé, de novembre 2007 à février 2014. Affectée alors à l’Inspection des services de Santé, elle occupe ensuite le poste de ministre de la Santé du 24 septembre 2015 au 11 avril 2017. Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2017. Madame le ministre de la santé et de l’hygiène publique a visite en 2017 la de la pharmacie populaire du mali (ppm). Selon elle, le médicament occupe une place importante dans notre système de santé, et il est important de veiller à ce que notre population dispose de médicaments de qualité, le département de la santé ne ménagera aucun effort dans ce sens. Octobre 2015 à Janvier 2017, Madame le Ministre de la santé et de l’hygiène publique et l’ex président Ibrahim Boubacar Keita ont élaboré un plan dans le cadre de la réalisation de cet Hôpital moderne, un site de 10 ha a déjà été identifié et les offres pour les études architecturales dont Koulikoro a bénéficié d’un investissement de plus de 8,75 Milliards pour la période

Son dévouement lui a valu la décoration de chevalier de l’Ordre du mérite de la santé en 2009 et de chevalier de l’Ordre national du Mali en 2015. Le nouveau ministre de la Santé qui l’avait remplacé se nomme Ousmane Koné, il n’est pas médecin, mais qui a eu le mérite de réussir le combat contre Ebola. Mais Mme Marie Madeleine Togo dispose de deux atouts de taille : le professionnalisme et sa parfaite maitrise du système de santé.

En définitive, Mme Marie Madeleine Togo a été une femme très courageuse dans l’évolution de la santé dans les villes comme villages.

Oumou SISSOKO

