Mali: Le déploiement de près de 200 policiers dans la ville conquise de Kidal en cours

A peine, les forces de défenses maliennes ont fait leur entrée triomphale dans le bastion de la rébellion Touarègue, Kidal, le gouvernement prend des dispositions pour déployer environ 200 policiers dans les deux commissariats de la ville.

Au Mali, les initiatives pour rassurer les populations de la ville de Kidal s’accentue par le retour sécurité. Après la décision du gouverneur d’instaurer un couvre-feu de 30 jours reconductible depuis le mercredi 15 novembre 2023, l’on apprend de sources concordantes que le déploiement de 198 policiers dans le premier et le deuxième arrondissement de la ville. Un document de la hiérarchie de la police largement partagé sur les réseaux sociaux atteste cette information. Dans ledit document, il est clairement indiqué que tous les policiers mutés à Kidal ont été convoqués hier mercredi à se présenter à 6 heures à l’école nationale de la police à Bamako.

Apparemment, c’est à partir de ce point de rassemblement que les policiers seront embarqués à destination de la ville de Kidal. Les autorités militaires du Mali ont déjà anticipé ce déploiement de la police dans les zones conquise par l’armée. Il y a un juste an, la police nationale et la protection civile ont eu les mêmes attributs que l’armée grâce à l’adoption au conseil national de transition d’une loi qui remilitarise ces deux corps. « Le but de cette remilitarisation est de permettre de déployer les unités de la police nationale et de la Protection civile dans les zones reconquises par l’armée afin d’y assurer la sécurité des populations et de leurs biens et empêcher le retour des groupes terroristes », s’était défendu le ministre de la sécurité et de la protection civile au moment de l’adoption du texte par l’organe législatif de transition. L’armée malienne a fait son retour dans la ville de Kidal le 14 novembre 2023 après 11 ans d’absence.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

